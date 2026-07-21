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کارکن خرم پرویز اور صحافی عرفان معراج کی ضمانت کے خلاف این آئی اے کی درخواست مسترد
دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب خرم پرویز اور عرفان معراج کی رہائی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 21, 2026 at 2:27 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے یو اے پی اے (UAPA)کیس میں کشمیر کے معروف انسانی حقوق کارکن خرم پرویز اور صحافی عرفان معراج کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی ضمانت کو چیلنج کرنے والی قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی درخواست خارج کر دی ہے۔ جسٹس پرتیبھا سنگھ کی سربراہی والی بنچ نے این آئی اے کی درخواست مسترد کرنے کا حکم دیا۔
ہائی کورٹ نے 20 جولائی کو اس معاملے میں نوٹس جاری کی تھی۔ ہائی کورٹ کے تازہ حکمنامے کے بعد خرم پرویز کی رہائی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ جبکہ این آئی اے نے ٹرائل کورٹ کے اُس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس میں دونوں کو ضمانت دی گئی تھی۔ تاہم ایجنسی کے اعتراض کو کورٹ نے مسترد کر دیا۔
واضح رہے کہ 18 جولائی کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے خرم پرویز اور عرفان معراج کو ضمانت دی تھی۔ اس سے قبل خرم پرویز کو دہلی ہائی کورٹ نے ٹیرر فنڈنگ (ایک اور کیس) میں بھی ضمانت دی تھی۔
خرم پرویز انسانی حقوق پر کام کرنے والے ایک معروف کارکن ہے، وہ جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے پروگرام کوآرڈینیٹر اور ایشین فیڈریشن اگینسٹ انوالنٹری ڈس اپیئرنسز کے چیئرمین ہیں۔ انہیں این آئی اے نے 22 نومبر 2021 کو گرفتار کیا تھا۔
این آئی اے کے مطابق خرم پرویز نے انسانی حقوق کارکن کی آڑ میں کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے ایک رکن کے ساتھ مل کر دہشت گردانہ سرگرمیاں انجام دینے کے لیے اوور گراؤنڈ ورکرز کا ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا۔
این آئی اے نے اس معاملے میں نومبر 2021 میں کیس درج کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق پاکستان میں موجود لشکر طیبہ کے دہشت گردوں نے خرم پرویز، منیر احمد قطریہ، ارشد احمد ٹونچ اور ظفر عباس کے ساتھ مل کر لشکر طیبہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے اور بھارت میں دہشت گردانہ واقعات انجام دینے کے لیے ایک نیٹ ورک چلانے کی سازش رچی تھی۔
ایجنسی کے مطابق، ملزمان نے سکیورٹی فورسز کی اہم تنصیبات، تعیناتی اور نقل و حرکت کے بارے میں معلومات جمع کرکے لشکر طیبہ تک پہنچائی تھی۔ اس کے علاوہ، ہماچل پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک سرکاری افسر نے اپنے سرکاری عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہیں دستاویزات بھی فراہم کیے تھے۔
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