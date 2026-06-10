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دہلی ہائی کورٹ نے دی خرم پرویز کو یو اے پی اے کیس میں ضمانت
تین سال سے بھی زائد عرصہ سے حراست میں رہےخرم پرویز کو دہلی ہائی کورٹ نے مختلف شرائط کے ساتھ ضمانت دی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 10, 2026 at 2:15 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز کشمیر کے معروف انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز کو غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) قانون (یو اے پی اے) کے تحت درج ایک مبینہ دہشت گردی کی مالی معاونت کے مقدمے میں ضمانت دے دی۔ یہ کیس نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کے ذریعے درج کیا گیا ہے۔
جسٹس نوین چاولہ اور جسٹس رویندر دودیجا پر مشتمل ڈویژن بنچ نے خرم پرویز کی اس اپیل کو منظور کر لیا جس میں انہوں نے 17 دسمبر 2024 کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے ضمانت مسترد کیے جانے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ فیصلہ سناتے ہوئے بنچ نے کہا: "ہم نے مختلف شرائط کے ساتھ ضمانت منظور کر لی ہے۔"
خرم پرویز کو 22 نومبر 2021 کو اس مقدمے میں سرینگر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس ریمانڈ کی متعدد مدتوں کے بعد 25 فروری 2022 کو انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا تھا۔ 19 دسمبر 2024 کو اپیل دائر کیے جانے تک خرم پرویز تقریباً تین سال اور ایک ماہ تک حراست میں رہ چکے تھے۔
این آئی ہے کا الزام ہے کہ کالعدم تنظیم لشکر طیبہ (Lashkar-e-Taiba ) سے منسلک ایک اوور گراؤنڈ ورکرز (او جی ڈبلیوز) کے نیٹورک کی بھرتی کرتا تھا، سکیورٹی تنصیبات سے متعلق معلومات جمع کرتا تھا اور دہشت گردی کی مالی معاونت میں سہولت فراہم کرتا تھا۔ تحقیقات کے دوران خرم پرویز کو گرفتار کیا گیا، حالانکہ ان کا نام اصل ایف آئی آر میں شامل نہیں تھا۔
چارج شیٹ کے مطابق خرم پرویز پر الزام ہے کہ انہوں نے لشکر طیبہ کے لیے اوور گراؤنڈ ورکرز کو ریکروٹ کیا، فوج کی نقل و حرکت اور ڈھانچے سے متعلق معلومات جمع کیں، پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں سے روابط رکھے اور سال 2016 میں برہان وانی کی ہلاکت کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہروں کو ہوا دی۔
اپیل میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ خرم پرویز کے خلاف استغاثہ کا مقدمہ شواہد سے ثابت نہیں ہوتا اور این آئی اے کی جانب سے بیان کردہ وسیع سازش سے ان کا کوئی حقیقی یا راست تعلق نہیں ہے۔
خرم پرویز کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی ڈیجیٹل ثبوت موجود نہیں جو کسی کالعدم دہشت گرد تنظیم کے رکن کے ساتھ ان کے رابطے کو ظاہر کرتا ہو۔ مزید یہ کہ ان اور شریک ملزم منیر احمد کٹاریہ کے درمیان مبینہ ملاقات سے متعلق کوئی کال ڈیٹیل ریکارڈ بھی جمع نہیں کیا گیا۔
یہ بھی دلیل دی گئی کہ ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ خرم پرویز نے حساس فوجی معلومات کسی دہشت گرد تک پہنچائی ہوں۔ اسی طرح ان کے خلاف کسی مبینہ دہشت گردی کی مالی معاونت کے مالیاتی سلسلے سے بھی کوئی براہ راست تعلق ظاہر نہیں کیا گیا۔
خرم پرویز کی جانب سے سینئر وکیل تنویر احمد میر نے سواتی کھنہ، رمنیندر کور، محمد عمران احمد، شہزاد خان اور کارتک وینو کے ساتھ مقدمے کی پیروی کی۔
این آئی اے کی جانب سے راہول تیاگی (اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر)، پریا رائے، شبھم گوئل، جاتن کھتری اور امیت روہیلا پیش ہوئے۔
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