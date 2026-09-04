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دہشت گردی سازش کیس: دو کشمیریوں کو دہلی ہائی کورٹ نے طویل حراست کا حوالہ دیتے ہوئے ضمانت دے دی
صوبیہ عزیز کو 22 اکتوبر 2021 جبکہ کامران اشرف ریشی کو 20 اکتوبر 2021 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں پانچ سال سے قید ہیں۔
Published : September 4, 2026 at 9:24 AM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے جموں و کشمیر، دہلی اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دینے کی کوشش کرنے کے الزام میں پانچ سال سے جیل میں بند دو افراد کو ضمانت دے دی ہے۔
جسٹس نوین چاولہ کی زیرقیادت بنچ نے نوٹ کیا کہ، دونوں ملزمان تقریباً پانچ سال سے جیل میں ہیں اور مقدمے کے جلد مکمل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے ملزمان صوبیہ عزیز اور کامران اشرف ریشی کو دو لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے اور اتنی ہی رقم کی دو ضمانتوں کے ساتھ ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ صوبیہ عزیز 22 اکتوبر 2021 سے حراست میں ہیں اور مقدمے میں استغاثہ کے 359 گواہوں میں سے صرف 21 سے جرح کی گئی ہے۔ بنچ نے مشاہدہ کیا، مقدمے کے جلد مکمل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
ہائی کورٹ کی بنچ نے کہا کہ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ اپیل کنندہ صوبیہ عزیز تقریباً پانچ سال کی طویل قید کاٹ چکی ہے، اور وہ ایک خاتون ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے اور مقدمے کے جلد ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہماری رائے ہے کہ اپیل کنندہ ضمانت پر رہائی کی حقدار ہے۔
صوبیہ عزیز کے کیس میں، استغاثہ نے الزام لگایا کہ وہ ہندوستان کے خلاف جنگ چھیڑنے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں میں مدد فراہم کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ تھیں۔ ان کا مزید الزام تھا کہ وہ کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے سرگرم ارکان کو پناہ دینے میں ملوث تھی۔ صوبیہ عزیز پر الزام ہے کہ اس کے پاس سے اسلامی ریاست کا ایک جھنڈا اور ڈائریاں ملی ہیں جن میں شریعی قانون، اسلامی ریاست کے نظریے اور جہادی مواد پر ہاتھ سے لکھے گئے نوٹ شامل تھے۔
ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ اگرچہ استغاثہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صوبیہ عزیز کے خلاف ابتدائی ثبوت موجود ہیں، تاہم صوبیہ عزیز کے پاس "ضمانت کے لیے مضبوط کیس" موجود ہے۔
کامران اشرف ریشی کے کیس میں، عدالت نے نوٹ کیا کہ اسے 20 اکتوبر 2021 کو گرفتار کیا گیا تھا، جب وہ تقریباً 21 سال کا تھا، اور اس نے بھی تقریباً پانچ سال حراست میں گزارے ہیں۔
استغاثہ نے الزام لگایا کہ ریشی کے پاس سے دو موبائل فون اور ایک دھمکی آمیز پمفلٹ برآمد ہوا ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی کا مزید کہنا تھا کہ موبائل فونز میں سے ایک کی رابطہ فہرست میں پاکستانی نمبر ملے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کالعدم تنظیموں سے ہے جو ملک کی خودمختاری کے لیے خطرہ ہیں۔ استغاثہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس نے بنیاد پرستی کے لیکچرز میں شرکت کی تھی۔
تاہم، عدالت نے مشاہدہ کیا، "اپیل کنندہ کی طویل قید کی مدت اور این آئی اے کے ذریعہ اس کے خلاف پیش کردہ ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے، اپیل کنندہ ( ریشی) ضمانت پر رہائی کا مقدمہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔"
عدالت نے دونوں ملزمان کے بغیر اجازت ملک سے باہر جانے پر روک لگادی۔ مزید برآں، عدالت نے انہیں ہدایت کی کہ وہ تحقیقات میں تعاون کریں اور ہر طے شدہ سماعت کی تاریخ پر ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہوں۔
عدالت نے انہیں ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث کسی بھی واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے یا اس طرح کے مواد کو پھیلانے سے بھی منع کیا۔ پہلے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے 14 مئی کو صوبیہ عزیز کی ضمانت کی درخواست اور 17 مارچ کو کامران اشرف ریشی کی درخواست کو خارج کر دیا تھا۔ این آئی اے نے اس معاملے میں 10 اکتوبر 2021 کو ایف آئی آر درج کی تھی۔ ملزمان کے خلاف آئی پی سی کی سیکشن 120B، 121A، 123C، 123C اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعہ 18، 18A، 20، 38، اور 39 کے تحت الزامات عائد کیے گئے تھے۔
این آئی اے نے 22 اکتوبر 2021 کو صوبیہ عزیز اور 20 اکتوبر 2021 کو کامران کو گرفتار کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق این آئی اے کو مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ کالعدم تنظیموں جیسے لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے ارکان جموں و کشمیر میں سرگرم ہیں اور پاکستان میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ این آئی اے نے کہا تھا کہ ان (صوبیہ عزیز اور کامران اشرف ریشی) پر سائبر اسپیس کا استعمال کرتے ہوئے جموں و کشمیر، دہلی اور ملک بھر کے دیگر بڑے شہروں میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دینے کی سازش کرنے کا الزام ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ، اپنے پاکستان میں مقیم ہینڈلرز اور زمینی سطح پر کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر، وہ مقامی نوجوانوں کو بھرتی کر رہے تھے اور انہیں ہتھیاروں اور گولہ بارود کے استعمال کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی تربیت دے رہے تھے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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