ٹیرر فنڈنگ معاملہ: انجینئر رشید کی عرضی خارج، الزامات کو کیا تھا چیلنج
سال 2017 کے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں یو اے پی اے کے تحت گرفتار انجینئر رشید سال 2019 سے تہاڑ جیل میں بند ہیں۔
Published : January 29, 2026 at 7:51 AM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز جیل میں بند جموں و کشمیر کے بارہمولہ سے رکن پارلیمنٹ بند شیخ عبد الرشید عرف انجینئر رشید کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے اپنے خلاف دہشت گردی کی مالی معاونت کے کیس میں الزامات عائد کرنے کو چیلنج کیا تھا۔
جسٹس پرتھیبا ایم سنگھ اور مدھو جین کی بنچ نے عرضی خارج کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے حکم کے خلاف راشد کی اپیل قابل سماعت نہیں ہے۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ ہائی کورٹ کی کوآرڈینیٹ بنچ پہلے ہی ایک اور معاملے میں کہہ چکی ہے کہ الزامات عائد کرنے کے حکم کے خلاف اپیل قابل سماعت نہیں ہے کیونکہ یہ حتمی حکم نہیں ہے۔ بنچ نے مزید کہا کہ ’’موجودہ اپیل بھی قابلِ قبول نہیں ہوگی اور اسی وجہ سے اسے خارج کیا جا رہا ہے۔‘‘
نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل نے کہا کہ انجینئر رشید کی اپیل 1100 دن کی تاخیر کے بعد دائر کی گئی تھی، جسے قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ چونکہ اپیل خود میرٹ پر قابل سماعت نہیں تھی، اس لیے یہ تاخیر سے متعلق نہیں ہے۔
واضح رہے کہ انجینئر رشید سال 2019 سے تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ انہوں سال 2017 کے دہشت گردوں کی مالی معاونت معاملے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت گرفتار کیا تھا۔
سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں یوٹی کے موجودہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو شکست دینے والے بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ پر الزام ہے کہ انہوں نے جموں و کشمیر میں علیٰحدگی پسندوں اور دہشت گرد گروپوں کی مالی معاونت کی۔ این آئی اے کی ایف آئی آر کے مطابق، انجینئر رشید کا نام کاروباری اور شریک ملزم ظہور وٹالی سے پوچھ گچھ کے دوران سامنے آیا۔
اکتوبر سال 2019 میں چارج شیٹ کیے جانے کے بعد این آئی اے کی ایک خصوصی عدالت نے مارچ سال 2022 میں رشید اور دیگر کے خلاف دفعہ 120B (مجرمانہ سازش)، 121 (حکومت کے خلاف جنگ) اور آئی پی سی کی 124A (غداری) اور دہشت گردانہ کارروائیوں اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق جرائم کے لیے یو اے پی اے کے تحت الزامات طے کیے تھے۔
قابل ذکر ہے کہ دہلی کی ایک عدالت نے بارہمولہ کے ایم پی کو حراستی پیرول کے تحت بدھ کو شروع ہوئے پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن میں شرکت کی اجازت دی ہے۔ حراستی پیرول کا مطلب یہ ہے کہ مسلح پولیس اہلکار انہیں بطور قیدی انہیں بجٹ اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ لے جائیں گے اور وہ مسلسل پولیس کی نگرانی میں رہیں گے۔
