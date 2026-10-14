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ٹیرر فنڈنگ کیس میں یاسین ملک کی پیشی نہ ہونے پر ہائی کورٹ نے جیل حکام سے رپورٹ طلب کر لی
جے کے ایل ایف چیف یاسین ملک تہاڑ جیل میں دہشت گردی کی فنڈنگ کے مقدمے میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔
By PTI
Published : October 14, 2026 at 2:08 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک کو دہشت گردی کی فنڈنگ کے مقدمے میں جیل سے پیش نہ کیے جانے کے معاملے پر جیل حکام سے رپورٹ طلب کی ہے۔
جسٹس نوین چاولہ اور جسٹس ارون بھاردواج پر مشتمل بنچ نے نوٹ کیا کہ ملک کو عدالت کے روبرو ورچوئل طریقے سے پیش کیا جانا تھا۔
بنچ نے کہا، "فریقِ ثانی (ملک) کو ہمارے سامنے ورچوئل طریقے سے پیش کیا جانا تھا۔ تاہم، ایسا نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں متعلقہ جیل سپرنٹنڈنٹ سے رپورٹ طلب کی جانی چاہیے۔"
جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ (جے کے ایل ایف) کے سربراہ تہاڑ جیل میں اس مقدمے میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔
عدالت نے اگلی سماعت کے لیے نو دسمبر کی تاریخ مقرر کی اور ہدایت کی کہ اس دن یاسین ملک کو کارروائی کے دوران ورچوئل طریقے سے پیش کیا جائے۔
عدالت نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی جانب سے دائر اس درخواست کی سماعت کر رہی تھی جس میں دہشت گردی کی فنڈنگ کے مقدمے میں ملک کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
ملک نے اس سے قبل کہا تھا کہ وہ ان کی عمر قید کی سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کرنے والی این آئی اے کی درخواست کے خلاف ذاتی طور پر اپنا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں۔
29 مئی 2023 کو ہائی کورٹ نے این آئی اے کی درخواست کے سلسلے میں ملک کو نوٹس جاری کیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ انہیں اگلی سماعت پر عدالت میں پیش کیا جائے۔
بعد ازاں، جیل حکام نے ان کی ورچوئل پیشی کی اجازت کے لیے ایک درخواست دائر کی۔ انہوں نے دلیل دی کہ وہ ایک "ہائی رسک قیدی" ہیں اور امن و امان اور سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کے مفاد میں انہیں جسمانی طور پر عدالت میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ ہائی کورٹ نے یہ درخواست منظور کر لی تھی۔
موجودہ مقدمے میں، 24 مئی 2022 کو ایک مقامی ٹرائل کورٹ نے سخت قوانین 'غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ' (یو اے پی اے) اور 'انڈین پینل کوڈ' (آئی پی سی) کے تحت جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ملک کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔
ملک نے یو اے پی اے کے تحت عائد الزامات سمیت تمام الزامات میں اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا، جس کے بعد انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سزا کے خلاف اپیل دائر کرتے ہوئے، این آئی اے نے موقف اختیار کیا کہ کسی دہشت گرد کو محض اس بنیاد پر عمر قید کی سزا نہیں دی جا سکتی کہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اور مقدمے کا سامنا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
این آئی اے نے سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے، دلیل دی کہ اگر ایسے خطرناک دہشت گردوں کو محض اعترافِ جرم کی بنا پر سزائے موت سے بچا لیا گیا تو سزا دینے کی پالیسی بے معنی ہو جائے گی، اور درحقیقت دہشت گردوں کو سزائے موت سے بچنے کا راستہ مل جائے گا۔
این آئی اے کی اپیل کے جواب میں، ملک نے اس سے قبل کہا تھا کہ انہوں نے تقریباً تین دہائیوں تک ریاستی سرپرستی میں چلنے والے "بیک چینل" (پسِ پردہ رابطوں کے) نظام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جموں و کشمیر میں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے مختلف وزرائے اعظم، انٹیلی جنس سربراہان اور یہاں تک کہ ممتاز کاروباری شخصیات کے ساتھ بھی کام کیا۔
85 صفحات پر مشتمل حلف نامے میں، ملک نے اپنے سفر کی تفصیلات بیان کیں، جس میں ان کے اسکول کے دنوں سے لے کر دہشت گردوں کے ساتھ روابط اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں تک کے واقعات شامل تھے۔
ملک کے جواب پر اپنے جوابی مؤقف میں، این آئی اے نے کہا کہ محض سینئر سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کے نام لینے سے مجرم اپنے جرم سے بری الذمہ نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی اس سے حافظ سعید جیسے دہشت گردوں کے ساتھ اس کے روابط کی نفی ہوتی ہے۔ ادارے نے کہا کہ ملک کے "کئی دہشت گرد تنظیموں اور 'لشکرِ طیبہ' کے حامیوں کے ساتھ گہرے روابط" تھے اور انہوں نے مقبولیت حاصل کرنے اور عوامی ہمدردی بٹورنے کے لیے سینئر سیاست دانوں، میڈیا کے نمائندوں، غیر ملکی سفارت کاروں اور بیوروکریٹس کے ناموں کا سہارا لیا۔
ٹرائل کورٹ نے سزائے موت کے لیے این آئی اے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ، یہ مقدمہ شاذ و نادر زمرے میں نہیں آتا کہ سزائے موت کا حکم صادر کیا جانا جائے۔
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