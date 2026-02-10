ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہلی کی بی جے پی حکومت نے مرکزی حکومت، ایل جی اور افسران کے خلاف تمام مقدمات واپس لے لیے
دہلی حکومت کے مطابق سابقہ حکومت کیجانب سے دائر کیےگئے مقدمات سیاسی انتقام پر مبنی تھے، جو انتظامی کام کاج میں رکاوٹ بن رہے تھے۔
نئی دہلی: وزیرِ اعلیٰ ریکھا گپتا کی قیادت میں دہلی کی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) حکومت نے عام آدمی پارٹی (عآپ کے سابقہ دور میں مرکزی حکومت، لیفٹیننٹ گورنر (ایل جی) اور بیوروکریٹس کے خلاف دائر کیے گئے تمام مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیرِ اعلیٰ ریکھا گپتا نے ان قانونی لڑائیوں کو ’’سیاسی طور پر محرک‘‘ اور ’’سرکاری وسائل کا ضیاع‘‘ قرار دیا ہے۔
دہلی حکومت کے مطابق سابقہ حکومت کی جانب سے دائر کیے گئے یہ مقدمات سیاسی انتقام پر مبنی تھے، جو نہ صرف انتظامی کام کاج میں رکاوٹ بن رہے تھے بلکہ پالیسی سازی اور ترقیاتی منصوبوں کو بھی شدید متاثر کر رہے تھے۔ کابینہ وزیر کپل مشرا کے ماتحت محکمۂ قانون کی جانب سے تیار کی گئی تجویز میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی عدالتی کارروائیاں بیوروکریسی میں ’’انتظامی جمود‘‘ اور ’’مشکلات‘‘ پیدا کرتی ہیں۔
حکومت کا ماننا ہے کہ ان مقدمات کی وجہ سے افسران میں خوف پیدا ہو گیا تھا اور وہ آزادانہ فیصلے لینے سے ہچکچانے لگے تھے۔ مقدمات کی واپسی کے ذریعہ حکومت انتظامیہ اور لیفٹیننٹ گورنر کے درمیان ہم آہنگی اور بہتر تال میل پیدا کرنا چاہتی ہے۔ بی جے پی حکومت کے قیام کے بعد گزشتہ سال ہی ان مقدمات کی واپسی کا عمل تیز کر دیا گیا تھا۔ چونکہ یہ معاملات سپریم کورٹ اور دہلی ہائی کورٹ کی مختلف بنچوں میں زیرِ سماعت تھے، اس لیے حکومت نے جلد سماعت کے لیے درخواستیں دائر کیں۔
حال ہی میں دہلی ہائی کورٹ نے کسان تحریک اور دہلی فسادات سے متعلق مقدمات میں ایل جی کے وکلاء مقرر کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست واپس لینے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح گزشتہ سال مئی میں سپریم کورٹ نے بھی ایل جی کے خلاف دائر سات مقدمات واپس لینے کی منظوری دی تھی۔ ایک سینئر سرکاری افسر کے مطابق، ان میں سے کئی مقدمات صرف سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دائر کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف تاریخوں پر سماعت ہونے کے باعث عدالتوں میں الگ الگ درخواستیں دائر کی گئیں تاکہ ان مقدمات کو بند کیا جا سکے۔
واضح رہے کہ عام آدمی پارٹی کے دورِ حکومت میں دہلی حکومت کے سابق ایل جی نجیب جنگ، انل بیجل اور موجودہ ایل جی وی کے سکسینہ کے ساتھ مسلسل اختلافات رہے۔ حکام کے مطابق بی جے پی حکومت کا یہ قدم دہلی کے طرزِ حکمرانی میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے، جہاں اب ’’تصادم‘‘ کے بجائے ’’ہم آہنگی‘‘ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔