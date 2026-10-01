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دہلی کی عدالت کا یاسین ملک اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کرنے کا حکم
دیگر ملزمان میں ظہور احمد شاہ وٹالی، عبدالرشید شیخ، شبیراحمد شاہ، نول کشور کپور، مسرت عالم بھٹ اور'ٹرائسن فارمز اینڈ کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ' شامل ہیں۔
By PTI
Published : October 1, 2026 at 4:43 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے کالعدم تنظیم 'جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ' (جے کے ایل ایف) کے جیل میں قید سربراہ یاسین ملک اور چھ دیگر افراد کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کرنے کا حکم دیا ہے۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے مطابق، یہ مقدمہ 'حوالہ' (غیر رسمی رقم کی منتقلی) کے ذریعے پاکستان سے رقوم کی وصولی سے متعلق ہے۔
9 ستمبر کو، اسپیشل جج پرشانت شرما نے 'منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ' (پی ایم ایل اے) کی دفعہ 3 (منی لانڈرنگ کا جرم) اور دفعہ چار (منی لانڈرنگ کی سزا) کے تحت یاسین ملک اور دیگر ملزمان کے خلاف الزامات عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ساتوں ملزمان کے خلاف "مضبوط ابتدائی شبہ" موجود ہے۔
دیگر ملزمان میں ظہور احمد شاہ وٹالی، عبدالرشید شیخ، شبیر احمد شاہ، نول کشور کپور، مسرت عالم بھٹ اور 'ٹرائسن فارمز اینڈ کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ' شامل ہیں۔
ایجنسی کا الزام ہے کہ ملزمان نے اپنے علیحدگی پسندانہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے پاکستانی اداروں سے رقوم حاصل کیں۔
عدالتی ذرائع کے مطابق، 30 ستمبر کو باضابطہ طور پر الزامات عائد کرنے کے لیے ملزمان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ نتیجتاً، جج نے ای ڈی کو ہدایت کی کہ وہ ان متعلقہ جیلوں کا دورہ کرے جہاں ملزمان قید ہیں اور ان سے الزامات کی دستاویزات پر دستخط کروائے۔
عدالت نے اس معاملے میں اگلی سماعت کے لیے 30 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔
ای ڈی کا یہ مقدمہ 2017 کے این آئی اے کیس سے منسلک ہے، جس میں ایجنسی نے انڈین پینل کوڈ (آئی پی سی) اور 'غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ' (یو اے پی اے) کے تحت ملزمان پر مجرمانہ سازش سمیت کئی الزامات عائد کیے تھے۔
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