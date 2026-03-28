ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہلی عدالت سے شبیر شاہ کو منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت، دہشت گردی فنڈنگ کیس میں ریلیف
فیصلے میں کہاکہ ملزم کے دوبارہ غیرقانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور گواہوں پر اثر انداز ہونے کے امکانات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔
Published : March 28, 2026 at 7:52 PM IST
نئی دہلی : نئی دہلی کی ایک عدالت نے کشمیری علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کو منی لانڈرنگ کیس میں ہفتہ کے روز ضمانت دے دی۔ خصوصی جج پرشانت شرما نے یہ راحت فراہم کی، تاہم عدالت کا تفصیلی فیصلہ ابھی جاری ہونا باقی ہے۔
یاد رہے کہ اس سے قبل 12 مارچ کو سپریم کورٹ نے بھی شبیر شاہ کو دہشت گردی فنڈنگ کیس میں ضمانت دی تھی۔ انہیں این آئی اے نے 4 جون 2019 کو گرفتار کیا تھا۔ اس کیس میں گزشتہ سال 4 ستمبر کو سپریم کورٹ نے عبوری ضمانت دینے سے انکار کرتے ہوئے این آئی اے سے جواب طلب کیا تھا۔
اس سے قبل دہلی ہائیکورٹ نے 12 جون 2025 کو شبیر شاہ کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ملزم کے دوبارہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور گواہوں پر اثر انداز ہونے کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
یہ معاملہ 2017 میں سامنے آیا تھا، جب این آئی اے نے 12 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے پتھراؤ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور مرکزی حکومت کے خلاف سازش کے لیے فنڈز اکٹھے کیے۔
تحقیقات کے مطابق شبیر شاہ پر الزام ہے کہ انہوں نے جموں و کشمیر میں علیحدگی پسند تحریک کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا، عوام کو اشتعال دلایا، ہلاک شدہ عسکریت پسندوں کو “شہید” قرار دے کر ان کی حمایت کی، حوالہ لین دین کے ذریعے رقم حاصل کی اور لائن آف کنٹرول کے پار تجارت کے ذریعے فنڈز اکٹھے کیے، جنہیں مبینہ طور پر تخریبی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا گیا۔