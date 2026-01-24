ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محروس کشمیری رہنما انجینئر رشید کو پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت کی اجازت، عوامی اتحاد پارٹی کا خیر مقدم
دہلی کی ایک عدالت نے انجینئر رشید کو حراستی پیرول پر 28 جنوری سے شروع ہو رہے بجٹ اجلاس میں شرکت کی اجازت دی دے۔
Published : January 24, 2026 at 2:19 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے بارہمولہ سے رکن پارلیمنٹ انجینئر شیخ رشید کو پارلیمنٹ کے آئندہ بجٹ اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) نے اس عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔
واضح رہے کہ بجٹ سیشن 28 جنوری سے شروع ہوگا اور ایک وقفے کے ساتھ دو اپریل تک جاری رہے گا۔ بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ 28 جنوری سے 13 فروری تک جاری رہے گا اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ 9 مارچ سے 2 اپریل تک جاری رہے گا۔
اے آئی پی کے چیف ترجمان انعام النبی نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ پٹیالہ ہاؤس کورٹ، دہلی کے ایڈیشنل سیشن جج نے آج انجینئر رشید کو حراستی پیرول پر پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی۔
اے آئی پی ترجمان نے کہا کہ سفری اخراجات کا معاملہ معزز ہائی کورٹ میں زیر التوا اپیل کے نتائج سے مشروط رہے گا۔ انجینئر رشید عدالت کی ہدایات کے مطابق زیر حراست رہتے ہوئے پارلیمانی اجلاس میں شرکت کریں گے۔
انعام نے کہا کہ پارٹی اسے ایک اہم قدم مانتی ہے کہ بارہمولہ پارلیمانی حلقہ کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر ان کی جمہوری آواز سے محروم نہ ہوں۔
عدالت میں انجینئر رشید کی نمائندگی وکھیات اوبرائے، نشیتا گپتا، شیوم پرکاش اور روی نے عدالت میں کی۔ رشید نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بارہمولہ سیٹ پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو دو لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی تھی۔ ٹرر فنڈنگ کے ایک معاملے میں سنہ 2019 سے دہلی کی تہاڑ جیل میں ہیں۔
انہیں دہلی کی ایک عدالت نے 2024 میں بھی جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوران مہم چلانے اور حلف لینے کے لیے عبوری ضمانت دی تھی۔
اس کے علاوہ نومبر 2025 میں بھی عدالت نے راشد کو پارلیمنٹ میں شرکت کی اجازت دی تھی۔ اس سے قبل عدالت نے انجینئر رشید کو ستمبر میں ہونے والے نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے راشد کو 24 جولائی سے 4 اگست تک پارلیمنٹ اجلاس میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔
