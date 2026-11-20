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ایس آئی آر تنازعہ کے درمیان دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر اشوک کمار کا جموں و کشمیر تبادلہ
2006 بیچ کے آئی اے ایس افسر نے 13 فروری 2026 کو دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر کا عہدہ سنبھالا تھا۔
Published : November 20, 2026 at 2:40 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 2:49 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت میں انتخابی فہرستوں کی جاری خصوصی جامع نظرِ ثانی (ایس آئی آر) کے درمیان دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) اشوک کمار کا تبادلہ جموں و کشمیر کر دیا گیا ہے۔ 2006 بیچ کے آئی اے ایس افسر نے 13 فروری 2026 کو دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر کا عہدہ سنبھالا تھا، اور نومبر میں ان کے تبادلے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اس عہدے پر محض نو ماہ رہنے کے بعد ان کے تبادلے کے بعد انتظامی حلقوں میں چہ مگوئیاں شروع ہوگئیں۔
تقرری کے وقت اشوک کمار کو قومی دارالحکومت میں خصوصی جامع نظرِ ثانی (ایس آئی آر) کی مہم کی نگرانی کی اہم ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ فی الحال انتخابی فہرستوں سے متعلق دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کا عمل جاری ہے۔ ووٹرز انتخابی فہرستوں میں اپنے نام شامل کرانے کے لیے 25 نومبر تک فارم 6 جمع کرا سکتے ہیں، جبکہ حتمی انتخابی فہرست کی اشاعت 22 دسمبر کو مقرر ہے۔ تاہم، چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ اس تبادلے کا ایس آئی آر مہم سے کوئی براہِ راست تعلق نہیں ہے۔
ایس آئی آر کے تحت 47 لاکھ نام خارج
دہلی کے سی ای او کا چارج سنبھالنے سے قبل اشوک کمار دہلی حکومت کے محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن میں بطور سیکریٹری خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کے پاس محکمہ محنت (لیبر ڈیپارٹمنٹ) کے سیکریٹری کا اضافی چارج بھی تھا۔ ان کی قیادت میں قومی دارالحکومت میں 30 جون کو ایس آئی آر مہم کا آغاز ہوا تھا۔ 17 اگست تک گنتی کے فارم تقسیم اور جمع کیے گئے، جس کے بعد 31 اگست کو مسودہ انتخابی فہرست شائع کی گئی۔
مسودہ فہرست میں دہلی کی انتخابی فہرست سے تقریباً 47 لاکھ نام خارج کر دیے گئے تھے، جس میں لگ بھگ 1.5 کروڑ ووٹرز شامل تھے۔ خارج کیے گئے ناموں کو غیر حاضر، منتقل شدہ، متوفی اور دوہرے اندراجات (ڈپلیکیٹ) کے زمروں میں رکھا گیا تھا۔ مسودہ فہرست سے اتنی بڑی تعداد میں ناموں کے اخراج پر خاصا تنازع کھڑا ہوا اور احتجاج بھی کیے گئے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیرِ سماعت ہے۔ دریں اثنا، سی ای او کا دفتر مسودہ انتخابی فہرست سے خارج کیے گئے 47 لاکھ ناموں کی دوبارہ تصدیق کر رہا ہے۔ جن ووٹروں نے اپنے پتے تبدیل کر لیے ہیں، ان کی تلاش اور شناخت کا عمل بھی جاری ہے۔
نظرِ ثانی کی مہم کے ایسے حساس اور نازک مرحلے پر چیف الیکٹورل آفیسر کی حیثیت سے اشوک کمار کے تبادلے نے مختلف سطحوں پر توجہ مبذول کرائی ہے۔ 31 اگست سے 18 نومبر کے درمیان دہلی کے 13 اضلاع میں انتخابی فہرستوں میں نام شامل کرانے کے خواہش مند افراد کی جانب سے فارم 6 کی 3,18,409 درخواستیں موصول ہوئیں۔ یہ درخواستیں مسودہ فہرست سے 47 لاکھ ناموں کے اخراج کے پس منظر میں جمع کرائی گئی ہیں۔ مغربی ضلع (ویسٹ ڈسٹرکٹ) میں سب سے زیادہ 38,790 درخواستیں ریکارڈ کی گئیں، جس کے بعد شمال مشرقی ضلع میں 31,141 اور مشرقی ضلع میں 30,383 درخواستیں موصول ہوئیں۔
دہلی کے سی ای او دفتر کے مطابق دیگر اضلاع میں بھی نام شامل کرانے کے لیے درخواستیں موصول ہوئیں۔ ان میں جنوب مشرقی (30,540)، شمال مغربی (30,313)، جنوب مغربی (28,238)، جنوبی (27,424)، آؤٹر نارتھ (23,207) اور شمالی ضلع (22,679) شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، سینٹرل نارتھ میں 21,532، پرانی دہلی میں 14,383، سینٹرل میں 14,164 اور نئی دہلی ضلع میں 5,615 درخواستیں موصول ہوئیں۔ اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایس آئی آر مہم سے قبل 30 اگست تک فارم 6 کی 2,12,400 درخواستیں موصول ہو چکی تھیں۔
ناموں کے اخراج اور درستی کے لیے درخواستیں
نام شامل کرنے کی درخواستوں کے علاوہ حکام کو انتخابی فہرستوں سے نام خارج کرنے اور تفصیلات کی درستی کے لیے بھی بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہوئیں۔ ایس آئی آر کے دوران حکام کو انتخابی فہرستوں سے نام خارج کرنے کے لیے فارم 7 کی 33,018 درخواستیں موصول ہوئیں، جبکہ 30 اگست تک ایسی 51,471 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔
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اسی طرح، ناموں، پتوں اور دیگر تفصیلات میں تبدیلی کے لیے دفتر کو فارم 8 کی 1,18,222 درخواستیں موصول ہوئیں، جبکہ 30 اگست تک یہ تعداد 2,60,768 تھی۔ سی ای او دفتر نے واضح کیا ہے کہ دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کا عمل 25 نومبر کو ختم ہو جائے گا، جس کے بعد نئی درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ 25 نومبر تک موصول ہونے والی درخواستوں کو 15 دسمبر تک نمٹا دیا جائے گا، اور حتمی انتخابی فہرست 22 دسمبر کو شائع کی جائے گی۔