ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لال قلعہ دھماکہ کیس کے سلسلے میں گاندربل میں ایس آئی اے کے چھاپے
دہلی دھماکہ کیس میں ایس آئی اے نے سری نگر اور گاندربل میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔
Published : December 5, 2025 at 10:40 PM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): دہلی کے لال قلعہ دھماکہ کیس کے سلسلے میں اسٹیٹ تحقیقاتی ایجنسی (ایس آئی اے ) نے گاندربل میں چھاپہ مارا اور تلاشی مہم چلائی۔
تفصیلات کے مطابق اسٹیٹ تحقیقاتی ایجنسی (ایس آئی اے) نے گاندربل میں ایئر کنڈیشننگ ٹیکنیشن کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا جس کو اس سے قبل لال قلعہ دھماکہ کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔
#WATCH | Srinagar, J&K: State Investigation Agency (SIA) conducts a raid at the Batamaloo residence of an air-conditioning technician who was earlier arrested in connection with the Delhi blast near Red Fort case. pic.twitter.com/qnsgwLnK6w— ANI (@ANI) December 5, 2025
تفتیش کاروں نے مبینہ ہتھیاروں کی سپلائی کے تعلق سے تحقیقات کو وسیع کردیا۔ اسی تفتیش کے سلسلے میں وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے واکورہ میں ضمیر آہنگر کے گھر پر بھی ایک اور چھاپہ مارا گیا۔
جموں و کشمیر پولیس کی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی (ایس آئی اے) نے سری نگر اور گاندربل میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ آپریشن جمعہ کی صبح شروع ہوا۔ بٹ مالو کے دیاروانی میں طفیل بھٹ کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی۔ طفیل کو گزشتہ ماہ ایک ایسے ماڈیول کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا جسے سیکورٹی ایجنسیاں "وائٹ کالر دہشت گرد ماڈیول" کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نیٹ ورک میں ڈاکٹرز، پیشہ ور افراد اور تعلیم یافتہ افراد شامل ہیں جو بنیاد پرست تھے۔
20 نومبر کو ایجنسی نے ڈاکٹر مزمل شکیل گنائی کو جموں و کشمیر کے پلوامہ سے، ڈاکٹر عدیل احمد راتھر کو اننت ناگ سے، ڈاکٹر شاہین سعید کو لکھنؤ اور مفتی احمد عرفان کو کشمیر سے گرفتار کیا ہے۔ این آئی اے نے انہیں پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پروڈکشن آرڈر کی بنیاد پر سری نگر میں حراست میں لیا۔
ایس آئی اے نے متعدد مقامات پر اپنی تفتیش تیز کر دی ہے، اور مزید تلاشیوں اور گرفتاریوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ تحقیقات آگے بڑھ رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: