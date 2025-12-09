ETV Bharat / jammu-and-kashmir

دہلی دھماکہ کیس: این آئی اے ٹیم نے کشمیر کے اننت ناگ کے جنگلات میں تلاشی لی، ملزم ڈاکٹر کے ساتھ مزید ٹھکانوں کی تلاش

NIA کے اہلکاروں نے دو ملزمین ڈاکٹر راتھر اور جاسر وانی کو ساتھ لایا، جنہیں "وائٹ کالر" دہشت گردی کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔

Delhi Blast Case: NIA Team Searches Anantnag Forests In Kashmir, Brings Along Accused Doctor
دہلی دھماکہ کیس این آئی اے کی ٹیم نے کشمیر کے اننت ناگ کے جنگلات میں تلاشی لی ملزم ڈاکٹر کو ساتھ لایا (ANI فائل فوٹو)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 9, 2025 at 11:19 AM IST

3 Min Read
اننت ناگ: این آئی اے کی ایک ٹیم 10 نومبر کو دہلی دھماکے کے معاملے کے سلسلے میں جموں و کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے جنگلاتی علاقے میں تلاشی لی ہے، حکام نے یہ بات بتائی۔ حکام نے کہا کہ پولیس اور سی آر پی ایف کی مدد سے این آئی اے کے اہلکاروں نے دو ملزمین ڈاکٹر عدیل راتھر اور جاسر بلال وانی کو اپنے ساتھ لایا، جنہیں "وائٹ کالر" دہشت گردی کے ماڈیول کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔

پی ٹی آئی نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ اطلاع دی۔ حکام کے مطابق، دونوں ملزمان نے تفتیش کاروں کو جنوبی کشمیر ضلع کے متان جنگلاتی علاقے میں کچھ ٹھکانوں کے بارے میں بتایا تھا۔

یہ تازہ پیشرفت ایک دن بعد سامنے آئی ہے جب دہلی کی ایک عدالت نے پیر کو تین ڈاکٹروں بشمول ڈاکٹر راتھر اور ایک مبلغ کی این آئی اے کی تحویل میں چار دن کی توسیع کر دی ہے، جنہیں لال قلعہ دھماکے کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔

میڈیا نمائندوں کو پٹیالہ ہاؤس ڈسٹرکٹ کورٹ میں داخلہ سے روکا گیا

چاروں ملزمین، جن میں ڈاکٹر مزمل گنائی، ڈاکٹر عدیل راتھر، ڈاکٹر شاہینہ سعید اور مولوی عرفان احمد وگے شامل ہیں، کو پرنسپل اینڈ سیشن جج انجو بجاج چندنا کے سامنے ان کی 29 نومبر کو دی گئی 10 دن کی این آئی اے حراست کی میعاد ختم ہونے پر پیش کیا گیا۔ میڈیا کے نمائندوں کو پٹیالہ ہاؤس ڈسٹرکٹ کورٹ کے احاطہ میں حفاظتی انتظامات کے تحت روک دیا گیا تھا۔

بلاسٹ معاملے میں اب تک سات گرفتاریاں

اب تک، این آئی اے نے اس معاملے میں سات گرفتاریاں کی ہیں، جن کا تعلق 'وائٹ کالر' دہشت گردی کے ماڈیول سے ہے۔ ایجنسی نے پہلے ایک بیان میں کہا، "ایجنسی خودکش بم دھماکے کے سلسلے میں تعاقب جاری رکھے ہوئے ہے اور اس خوفناک حملے میں ملوث دیگر افراد کی شناخت اور ان کا سراغ لگانے کے لیے متعلقہ پولیس فورسز کے ساتھ مل کر ریاستوں میں تلاشی لے رہی ہے۔" واضح رہے کہ ڈاکٹر عمر النبی بارود سے بھری i20 کار چلا رہے تھے جس نے 10 نومبر کو لال قلعہ کے باہر دھماکہ کیا، جس میں 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔

ایڈیٹر کی پسند

