ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہلی دھماکہ کیس: این آئی اے ٹیم نے کشمیر کے اننت ناگ کے جنگلات میں تلاشی لی، ملزم ڈاکٹر کے ساتھ مزید ٹھکانوں کی تلاش
NIA کے اہلکاروں نے دو ملزمین ڈاکٹر راتھر اور جاسر وانی کو ساتھ لایا، جنہیں "وائٹ کالر" دہشت گردی کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔
Published : December 9, 2025 at 11:19 AM IST
اننت ناگ: این آئی اے کی ایک ٹیم 10 نومبر کو دہلی دھماکے کے معاملے کے سلسلے میں جموں و کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے جنگلاتی علاقے میں تلاشی لی ہے، حکام نے یہ بات بتائی۔ حکام نے کہا کہ پولیس اور سی آر پی ایف کی مدد سے این آئی اے کے اہلکاروں نے دو ملزمین ڈاکٹر عدیل راتھر اور جاسر بلال وانی کو اپنے ساتھ لایا، جنہیں "وائٹ کالر" دہشت گردی کے ماڈیول کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔
Anantnag, Jammu and Kashmir: The National Investigation Agency (NIA) conducted raids in the forest area of Mattan in Anantnag in connection with the Delhi blast case pic.twitter.com/LpnGqYo6mU— IANS (@ians_india) December 9, 2025
پی ٹی آئی نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ اطلاع دی۔ حکام کے مطابق، دونوں ملزمان نے تفتیش کاروں کو جنوبی کشمیر ضلع کے متان جنگلاتی علاقے میں کچھ ٹھکانوں کے بارے میں بتایا تھا۔
VIDEO | Jammu and Kashmir: NIA raids forest area of Anantnag's Mattan in connection with Delhi blast case.— Press Trust of India (@PTI_News) December 9, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/LcRNpUB8pz
یہ تازہ پیشرفت ایک دن بعد سامنے آئی ہے جب دہلی کی ایک عدالت نے پیر کو تین ڈاکٹروں بشمول ڈاکٹر راتھر اور ایک مبلغ کی این آئی اے کی تحویل میں چار دن کی توسیع کر دی ہے، جنہیں لال قلعہ دھماکے کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔
#WATCH | Anantnag, J&K | NIA carries out a search operation in the forests of Anantnag in the Mattan area.— ANI (@ANI) December 9, 2025
(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/4wjNOZkpRM
میڈیا نمائندوں کو پٹیالہ ہاؤس ڈسٹرکٹ کورٹ میں داخلہ سے روکا گیا
چاروں ملزمین، جن میں ڈاکٹر مزمل گنائی، ڈاکٹر عدیل راتھر، ڈاکٹر شاہینہ سعید اور مولوی عرفان احمد وگے شامل ہیں، کو پرنسپل اینڈ سیشن جج انجو بجاج چندنا کے سامنے ان کی 29 نومبر کو دی گئی 10 دن کی این آئی اے حراست کی میعاد ختم ہونے پر پیش کیا گیا۔ میڈیا کے نمائندوں کو پٹیالہ ہاؤس ڈسٹرکٹ کورٹ کے احاطہ میں حفاظتی انتظامات کے تحت روک دیا گیا تھا۔
بلاسٹ معاملے میں اب تک سات گرفتاریاں
اب تک، این آئی اے نے اس معاملے میں سات گرفتاریاں کی ہیں، جن کا تعلق 'وائٹ کالر' دہشت گردی کے ماڈیول سے ہے۔ ایجنسی نے پہلے ایک بیان میں کہا، "ایجنسی خودکش بم دھماکے کے سلسلے میں تعاقب جاری رکھے ہوئے ہے اور اس خوفناک حملے میں ملوث دیگر افراد کی شناخت اور ان کا سراغ لگانے کے لیے متعلقہ پولیس فورسز کے ساتھ مل کر ریاستوں میں تلاشی لے رہی ہے۔" واضح رہے کہ ڈاکٹر عمر النبی بارود سے بھری i20 کار چلا رہے تھے جس نے 10 نومبر کو لال قلعہ کے باہر دھماکہ کیا، جس میں 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔