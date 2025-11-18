ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہلی دھماکہ: والد کی خودسوزی سے موت کے چند گھنٹوں بعد بیٹا گرفتار
خودسوزی سے والد کی ہوئی موت کے چند گھنٹوں بعد لال قلعہ دھماکہ کیس میں این آئی اے نے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔
Published : November 18, 2025 at 7:03 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): قاضی گنڈ کے ایک خشک میوہ فروش نے مبینہ طور پر خودسوزی کی کوشش کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پیر کے روز دم توڑ دیا، اس کے چند ہی گھنٹوں بعد متوفی کا بیٹا جسے “وائٹ کالر ٹیرر ماڈیول” کیس میں پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا تھا، کو نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے لال قلعہ کار بم دھماکے کے سلسلے میں گرفتار کر لیا۔
این آئی اے نے جاسر بلال وانی عرف دانش کو سرینگر سے گرفتار کیا۔ جاسر ضلع اننت ناگ کے قاضی گنڈ کا رہائشی ہے اور متوفی خشک میوہ فروش بلال احمد وانی کا بیٹا ہے، جس نے مبینہ طور پر اپنے زیرِ حراست بیٹے اور بھائی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر اتوار کو خود کو آگ لگا لی تھی۔ بلال کو اتوار کی شب اننت ناگ اسپتال سے ایس ایم ایچ ایس اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ شدید جھلسنے کے باعث چل بسا۔
این آئی اے کے مطابق یہ گرفتاری کیس نمبر RC-21/2025/NIA/DLI کے تحت تفتیش کے سلسلے میں وادی میں تعینات ایک ٹیم نے انجام دی۔
ایجنسی کا کہنا ہے کہ جاسر نے مبینہ طور پر ڈرونز کو ماڈیفائی کرکے تکنیکی مدد فراہم کی اور راکٹ بنانے کی کوششیں بھی کیں، جو کہ 10 نومبر کو ہونے والے لال قلعہ کار بم دھماکے سے قبل دہشت گرد نیٹ ورک کی تیاریوں کا حصہ تھیں۔ اُس دھماکے میں 10 سے زیادہ افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے تھے۔ جاسر کو ایک فعال شریکِ سازش قرار دیا گیا ہے جو ڈاکٹر عمران نبی جو دہلی میں لال قلعہ کے پاس بلاسٹ ہونے والی گاڑی چلا رہا تھا، کے ساتھ قریبی رابطے میں تھا۔
این آئی اے نے مزید بتایا کہ جاسر، جو کشمیر ہی کا رہائشی ہے، اس کارروائی کے تکنیکی مراحل میں ایک اہم کڑی تھا اور اس مقصد کے لیے مختلف مقامات کا سفر بھی کر چکا تھا۔
جاسر کا خاندان ڈاکٹر مظفر راتھر کا پڑوسی ہے، جسے تفتیشی ادارے “وائٹ کالر ٹیرر ماڈیول” کا مرکزی کردار قرار دیتے ہیں۔ مبینہ طور پر یہ ماڈیول کشمیر، ہریانہ اور اتر پردیش تک پھیلا ہوا تھا۔ مظفر کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں ہے، جب کہ اس کے بھائی ڈاکٹر عدیل راتھر کو چھ نومبر کو سہارنپور سے گرفتار کیا گیا تھا۔
این آئی اے کا کہنا ہے کہ وہ دہلی بم دھماکے کی بڑی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے مختلف زاویوں پر تفتیش کر رہی ہے۔ ایجنسی کی متعدد ٹیمیں نئے سراغ پر کام کر رہی ہیں اور مختلف ریاستوں میں چھاپے مار کر اُن تمام افراد کی نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو اس حملے میں کسی بھی طرح ملوث تھے۔
