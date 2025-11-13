ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہلی دھماکہ معاملہ: کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر نے وادی بھر میں 13 مقامات پر چھاپے مارے، 10 افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا
جموں کشمیر پولیس کی کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر کی جانب سے کشمیر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
Published : November 13, 2025 at 11:42 AM IST
سری نگر: سی آئی کے حکام نے جانکاری دی کہ، کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر نے جمعرات کو وادی کشمیر میں 13 مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ چھاپے دہلی کے لال قلعے کے قریب دھماکے کی جاری تحقیقات کے پس منظر میں مارے گئے ہیں۔ 10 نومبر کو دہلی دھماکے میں 12 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
اس سے قبل بدھ کو، اننت ناگ پولیس نے کالعدم تنظیم جماعت اسلامی (JeI) کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی انجام دیتے ہوئے ضلع میں مربوط چھاپے مارے۔ دریں اثنا، کولگام میں، پولیس ملک دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے، نویوگ ٹنل پر گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی جارہی ہے۔
10 افراد کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا:
حکام نے بتایا کہ 'وائٹ کالر ٹیرر' ماڈیول کیس کے سلسلے میں تین سرکاری ملازمین سمیت تقریباً 10 افراد کو کشمیر کے مختلف حصوں سے پوچھ گچھ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ تفتیش کاروں نے رات بھر چھاپوں کے دوران اننت ناگ، پلوامہ اور کولگام اضلاع سے مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔
پولیس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں نے پیر کو دہلی دھماکے کے بعد وادی میں دہشت گردی کے ایکو سسٹم کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے جس میں 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
حکام نے بتایا کہ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان میں سے کچھ نے پچھلے ایک سال میں ترکی کا دورہ کیا تھا۔
جب کہ ڈاکٹروں سمیت سات افراد کو دھماکہ خیز مواد کی بھاری مقدار کی برآمدگی کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے، تفتیش کاروں نے "وائٹ کالر ٹیرر" ماڈیول کے سلسلے میں اب تک 200 سے زائد افراد سے پوچھ گچھ کی ہے۔
ماڈیول کا پردہ فاش اس ماہ کے شروع میں گرفتار دہشت گردوں کے دو اوور گراؤنڈ کارکنوں کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا۔
دہلی دھماکہ کیس میں جانچ جاری:
دریں اثنا، سیکورٹی ایجنسیوں نے دہلی دھماکہ کیس کے ملزمان ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر مزمل کی ڈائریاں برآمد کر لی ہیں، جن میں 8 سے 12 نومبر کی تاریخیں درج ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عرصے کے دوران اس طرح کے واقعے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔
ذرائع کے مطابق ڈائری میں تقریباً 25 افراد کے نام بھی ہیں جن میں سے زیادہ تر کا تعلق جموں و کشمیر اور فرید آباد سے ہے۔
ڈائریوں سے ملنے والی معلومات کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ دھماکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جانا تھا۔
یہ ڈائریاں منگل اور بدھ کو ڈاکٹر عمر کے کمرے نمبر چار اور مزمل کے کمرہ نمبر 13 سے برآمد ہوئیں۔ مزید برآں، پولیس نے مزمل کے کمرے سے ایک ڈائری برآمد کی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں انہوں نے الفلاح یونیورسٹی سے صرف 300 میٹر کے فاصلے پر دھوج میں 360 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد کیا تھا۔
ڈائریوں میں کوڈ ورڈز استعمال کیے گئے ہیں جنہیں تفتیش کار اب اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایجنسیاں اس بات کا بھی جائزہ لے رہی ہیں کہ آیا دھماکوں کے لیے مختلف گاڑیاں تیار کی جا رہی تھیں۔
ذرائع کے مطابق i20 اور EcoSport کے بعد معلوم ہوا کہ ملزمان ٹارگٹ کو وسیع کرنے کے لیے مزید دو گاڑیاں دھماکے کے لیے تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔
جمعرات کو تحقیقاتی ایجنسیوں نے بتایا کہ تقریباً آٹھ مشتبہ افراد مبینہ طور پر چار مقامات پر مربوط دھماکوں کو انجام دینے کی تیاری کر رہے تھے، جن میں سے ہر ایک کو ایک مخصوص ہدف والے شہر میں تفویض کیا گیا تھا۔
(ANI اور PTI ان پٹ کے ساتھ)
