ہٹمورہ جنگلات، اننت ناگ میں این آئی اے کی کارروائی، دہلی دھماکہ کیس کی تحقیقات میں اہم موڑ، ڈاکٹر عدیل کو بھی موقع پر لایا گیا
اس آپریشن کا مقصد ممکنہ شواہد، مشتبہ روابط، یا ایسے عناصر کی نشاندہی کرنا تھا جو دہلی دھماکہ کیس سے منسلک ہوسکتے ہیں۔
December 9, 2025
اننت ناگ، (فیاض لولو): قومی تحقیقاتی ایجنسی (NIA) نے آج ضلع اننت ناگ کے ہٹمورہ جنگلات میں ایک اہم اور وسیع تلاشی آپریشن انجام دیا۔ یہ کارروائی حالیہ دہلی دھماکہ کیس کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں عمل میں لائی گئی، جس نے سکیورٹی ایجنسیوں کو کئی نئے زاویوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ این آئی اے کی خصوصی ٹیم نے جموں و کشمیر پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں کے ہمراہ صبح سویرے ہٹمورہ کے گھنے جنگلات میں مشترکہ سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس آپریشن کا مقصد ممکنہ شواہد، مشتبہ روابط، یا ایسے عناصر کی نشاندہی کرنا تھا جو دہلی دھماکہ کیس سے منسلک ہوسکتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق، دورانِ آپریشن ملزم ڈاکٹر عدیل کو بھی مقامِ واردات پر لایا گیا تاکہ علاقے کی نشاندہی، واقعات کے تسلسل، اور دیگر ممکنہ کڑیوں کی جانچ کی جاسکے۔ ٹیم نے جنگلات کے مختلف حصوں کا باریک بینی سے معائنہ کیا اور کئی گھنٹوں تک سرچ آپریشن جاری رکھا۔ اس دوران تفتیشی اہلکاروں نے علاقے میں موجود ہر ممکن مواد، ڈیجیٹل شواہد، اور دیگر انٹیلیجنس اِن پُٹس کی جانچ کی۔ سکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو مضبوط محاصرے میں لے کر کارروائی کو پرسکون اور محفوظ ماحول میں جاری رکھا۔
اگرچہ سرچ آپریشن کئی گھنٹوں تک جاری رہا، تاہم تاحال کسی گرفتاری یا اہم برآمدگی کے حوالے سے سرکاری طور پر کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ این آئی اے دھماکہ کیس کی تحقیقات کئی زاویوں سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے اور آج کی کارروائی کو تفتیشی پیش رفت کا ایک اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
مقامی باشندوں کے مطابق صبح سے ہی علاقے میں بھاری سکیورٹی کا منظر دیکھا گیا، تاہم صورتحال مکمل طور پر قابو میں رہی اور کسی قسم کا قانون و امان کا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ مزید تفصیلات آنے والے وقت میں سامنے آنے کی توقع ہے کیونکہ کیس کی تحقیقات مختلف پہلوؤں پر جاری ہیں۔