لال قلعہ دھماکہ شرمناک، مجرم کو سخت سزا دی جائے: کشمیری میڈیکل فریٹرنٹی کا مطالبہ
لال قلعہ دھماکہ اور اس سے قبل و بعد ڈاکٹروں کی گرفتاری کے بعد طبی شعبہ سے وابستہ کشمیری سکتے میں ہیں۔
Published : November 24, 2025 at 6:53 PM IST
سرینگر: دہلی میں لال قلعے کے نزدیک ہوئے کار دھماکے کو دو ہفتے گزر چکے ہیں تاہم ابھی بھی وادی کشمیر میں طبی شعبے سے وابستہ افراد غیر یقینیت جیسی کیفیت اور گہرے صدمے میں ہیں۔ طبی شعبے سے وابستہ افراد جہاں اس واقعے، جس میں 15 افراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے تھے، پر گہری تشویش ظاہر کیا ہے وہیں یک جُٹ ہو کر شدید مذمت بھی کی ہے۔ ساتھ ہی اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا ہے کہ طبی شعبے سے وابستہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص، ڈاکٹر عمر نبی، اس دھماکے میں ملوث تھا! طبی شعبہ سے وابستہ افراد نے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
کشمیر میں ڈاکٹروں کی انجمنوں نے اس انسانیت سوز فعل میں طبی پیشے سے وابستہ افراد کے مبینہ ملوث ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد ڈاکٹروں کی انجمنوں نے کسی معاملے پر عوامی بیان جاری کیا ہے۔
اب تک نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (NIA) نے کشمیر سے ڈاکٹر مزمل شکیل گنائی اور ڈاکٹر عادل مجید راتھر، جبکہ اتر پردیش سے ڈاکٹر شہید شاہد کو گرفتار کیا ہے۔ علاوہ ازیں جموں و کشمیر پولیس نے ڈاکٹر مظفر راتھر کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کیا ہے، جو اس وقت فرار ہے۔ سیکورٹی ایجنسیز کے مطابق ڈاکٹر عمر نبی ہی وہ گاڑی چلا رہا تھا جس نے دہلی کے لال قلعے کے قریب دھماکہ کیا تھا۔
جموں و کشمیر پولیس نے اس بین ریاستی اور بین الاقوامی دہشت گردی کے ماڈیول کو بے نقاب کیا تھا اور سرینگر کے نوگام علاقے میں، اکتوبر ماہ میں، دھمکی آمیز پوسٹرز چسپاں کرنے کے کے معاملے میں 10نومبر کو سات افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں ڈاکٹر مزمل اور ڈاکٹر عدیل بھی شامل ہیں۔ حیران کن طور پر اسی شام ڈاکٹر عمر نے دہلی میں گاڑی کو دھماکے سے اڑایا جس سے 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
دھماکے اور دہشت گردی کے ماڈیول کی تحقیقات کے دوران کئی افراد کو حراست میں لیکر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ NIA نے اس معاملے کی تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور تین ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں جاوید بلال وانی، امیر رشید میر اور توفیق نیازی بٹ شامل ہیں۔ پولیس نے پورے معاملے کو بین ریاستی اور بین الاقوامی درجے کا ٹیرر ماڈیول بتایا اور اس معاملے میں جموں کشمیر سمیت مختلف ریاستوں میں سینکڑوں مقامات پر چھاپے مارے گئے اور کئی ڈاکٹروں، نیم طبی عملہ سے پوچھ تاچھ کی گئی، کئی ڈاکٹروں کے گھروں حتی کہ اسپتالوں میں بھی چھاپے مارے گئے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اس صورتحال نے وادی کے ڈاکٹروں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔
ڈاکٹروں کے خدشات
گورنمنٹ گورنمنٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالج کی میڈیکل فیکلٹی ایسوسی ایشن (MFA) کا کہنا ہے کہ ’’ڈاکٹروں پر جو اعتماد ہوتا ہے وہ بے حد قیمتی ہوتا ہے، اور اس کا ایسا غداری کرنا شرمناک اور ناقابل قبول ہے۔‘‘ MFA نے طبی برادری کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ کسی بھی ڈاکٹر کی طرف سے تشدد کی کوئی کارروائی برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس سے پیشے کو بدنامی ہوتی ہے۔ MFA نے اس سانحے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کے ساتھ گہرے دکھ اور یکجہتی کا اظہار کیا۔
کنسلٹنٹ ڈاکٹروں کی سوسائٹی کے صدر، ڈاکٹر اویس ایچ ڈار، نے بے گناہ جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ’’اگر یہ بات ثابت ہوئی کہ اس حملے میں ڈاکٹرز ملوث تھے تو یہ علاج کے اصولوں اور اقدار کی سنگین غداری ہوگی۔‘‘ ادھر، ڈاکٹرز ایسوسی ایشن آف کشمیر (DAK) نے بھی اپنی مکمل حمایت کے ساتھ انصاف کے عمل پر یقین ظاہر کیا اور مطالبہ کیا کہ تمام ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔
جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (JKSA) نے بے گناہ جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ’’کشمیری طلبہ بھارت کی جمہوریت اور مین اسٹریم اقدار پر یقین رکھتے ہیں اور تمام دہشت گردی کی صورتوں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن انہیں خوف و ہراس کی بنا پر مقامی لوگوں اور حکام کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔‘‘
