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ووٹر فہرستوں سے دیرینہ ووٹرز کے نام خارج کرنے کا مطلب ان کے جمہوری حقوق چھیننا ہے: وحید پرہ
پلوامہ کے پی ڈی پی اسمبلی رکن نے کہاکہ الیکشن کمیشن کو انساف کے تقاضے پورے کرنے چاہئیں۔
Published : October 1, 2026 at 3:58 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 4:10 PM IST
پلوامہ :جنوبی کشمیر کے پلوامہ حلقہ انتخاب کے رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے کہا ہے کہ برسہا برس سے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے والے ووٹروں کے نام رائے دہندگان کی فہرست سے حزف کرنا انکے جمہوری حقوق پر شبخون مارنے کے مترادف ہے۔ اسمبلی اجلاس کے اختتام کے بعد اپنے حلقہ انتخاب کا دورہ کرنے کے دوران پرہ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے یہ اقدامات ’’غیر جمہوری اور غیر منصفانہ‘‘ ہیں۔
۔ انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کے نام ووٹر فہرستوں سے حذف کرنا، جو کئی برسوں سے جمہوری عمل میں حصہ لیتے آ رہے ہیں، انہیں ان کے جمہوری حقوق سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو مناسب قانونی اور جمہوری طریقہ کار کے تحت حل کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی پی، ای سی آئی کے خلاف انڈیا بلاک کے احتجاج میں شامل ہوگی۔
جموں و کشمیر اسمبلی کے خزاں اجلاس کے اختتام کے بعد پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ نے اپنے حلقہ انتخاب کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل، خدشات اور مطالبات سنے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ ان مسائل کو متعلقہ حکام کے سامنے اٹھانے اور ان کے ازالے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔
دورے کے دوران پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ نے حلقہ انتخاب کے مختلف اسکولوں کا بھی دورہ کیا، اسمارٹ بورڈز کا افتتاح کیا اور طلبہ و تدریسی عملے کو یقین دلایا کہ سرکاری اسکولوں میں سہولیات بہتر بنانے اور تعلیم کے معیار کو مضبوط کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔
ان ہاؤس کمیٹی کی جانب سے اٹھائے گئے جل جیون مشن اسکیموں کے معاملے پر وحید الرحمٰن پرہ نے کہا کہ کمیٹی کی کوششیں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں اور لوگ اب بھی اس بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں جے جے ایم اسکیموں کی صورتحال ایک بار پھر متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھائی جائے گی تاکہ ’’ہر گھر نل، ہر گھر جل‘‘ کے مقصد کو یقینی بنایا جا سکے۔
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جموں و کشمیر اسمبلی کے بار بار متاثر ہونے والے خزاں اجلاس اور عوامی مسائل و مطالبات کو نظرانداز کیے جانے کے الزامات پر پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ نے کہا کہ بی جے پی اور عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت نے عوامی مسائل اور مطالبات کو پسِ پشت ڈال کر ’’ایوان کا وقت ضائع کیا‘‘۔