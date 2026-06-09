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مقامی وفد کی ڈی سی رامبن سے ملاقات، سڑک کی تعمیر میں بے ضابطگی کی شکایت

وفد کی قیادت بی جے پی ضلع صدر اور سابق رکنِ اسمبلی نیلم کمار لنگے اور سابق ڈی ڈی سی کونسلر رینوکا کٹوچ کررہے تھے۔

Delegation led by BJP Meets DC Ramban, Points Out Irregularities in Road Construction
بی جے پی کی قیادت میں مقامی وفد کی ڈی سی رامبن سے ملاقات (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 9, 2026 at 3:21 PM IST

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رامبن (نواز رونیال): مرکز کے زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کی دور افتادہ تحصیل راج گڑھ سے تعلق رکھنے والے مقامی لوگوں کے ایک وفد نے بی جے پی کی قیادت میں ضلع ترقیاتی کمشنر محمد الیاس خان سے ملاقات کی اور انہیں علاقے کے مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔

بی جے پی کی قیادت میں مقامی وفد کی ڈی سی رامبن سے ملاقات (ETV Bharat)

وفد کی قیادت بی جے پی ضلع صدر رامبن اور سابق رکنِ اسمبلی نیلم کمار لنگے اور سابق ڈی ڈی سی کونسلر رینوکا کٹوچ کر رہے تھے۔ وفد نے ضلع ترقیاتی کمشنر کو پردھان منتری گرام سڑک یوجنا (PMGSY) کے تحت اشنا، کاندلی اور بھاگوال کو ملانے والی زیرِ تعمیر رابطہ سڑک کے بارے میں تفصیلات پیش کیں۔


وفد کا کہنا تھا کہ مذکورہ رابطہ سڑک کی تعمیر سروے کے مطابق ہونی چاہیے، تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر سڑک کو متبادل راستے سے تعمیر کیا جا رہا ہے، جس سے مقامی آبادی کو مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔


اس وفد نے ضلع ترقیاتی کمشنر محمد الیاس خان کے ساتھ اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس موقعے پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے وفد کو یقین دلایا کہ رابطہ سڑک کی تعمیر منظور شدہ سروے اور منصوبے کے مطابق ہی عمل میں لائی جائے گی تاکہ مقامی آبادی کو اس منصوبے کا مکمل فائدہ پہنچ سکے۔

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رامبن سڑک تعمیر میں بے ضابطگی
IRREGULARITIES IN ROAD CONSTRUCTION

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