لداخ کے وفد نے دہلی میں مرکزی وزیر جتیندر سنگھ سے ملاقات کی
LAHDC کے وقد نے جتیندر سنگھ سے ملاقات کے دوران اگھم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ پر تبادلہ خیال کیا۔
By PTI
Published : February 6, 2026 at 7:23 PM IST
نئی دہلی: لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے سابق چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر تاشی گیلسن کی قیادت میں مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کے ایک وفد نے جمعہ کو قومی دارالحکومت دہلی میں مرکزی وزیر جتیندر سنگھ سے ملاقات کی۔ اس کا مقصد خطے سے متعلق اہم ترقیاتی اور انتظامی امور پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔
وزارت پرسونل کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ، ملاقات کے دوران، وفد نے اگھم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متعلق پیش رفت اور تیاری کے کام کی طرف توجہ مبذول کروائی۔
وفد نے منصوبے کے پس منظر اور پہلے سے شروع کیے گئے تکنیکی بنیادوں کا خاکہ پیش کیا، جس میں ابتدائی مطالعات اور تیاری کی مشقیں شامل تھیں، اور مقامی پاور انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے اور خطے کی ترقی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی اہمیت پر زور دیا۔
بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ منصوبہ ایک اہم مرحلے پر پہنچ گیا ہے۔ انھوں نے اس کی پیشرفت کے لیے مربوط پیروی کی ضرورت پر زور دیا۔
وزارت پرسونل کے وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے اس منصوبے پر وفد کی گذارشات کو سنا اور اگھم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی اہمیت کو تسلیم کیا۔
مرکزی وزیر نے وفد کے اشتراک کردہ ان پٹس کو نوٹ کیا اور اشارہ کیا کہ اٹھائے گئے تمام مسائل کو مناسب ادارہ جاتی فریم ورک میں جانچا جائے گا۔
میٹنگ نے لداخ کے نمائندوں اور مرکزی حکومت کے درمیان ترقیاتی ترجیحات اور خطے کے مخصوص چیلنجوں پر مسلسل مصروفیت کی عکاسی کی۔
وزارت پرسونل کی طرف سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا کہ اگھم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ جیسے منصوبوں پر بات چیت کو بنیادی ڈھانچے کے فرق کو دور کرنے اور یونین ٹیریٹری میں پائیدار ترقی کو فروغ دینے کی وسیع تر کوششوں کے حصے کے طور پر دیکھا گیا۔
