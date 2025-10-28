تاخیری حربے آن لائن سہولیات حاصل کرنے میں بدعنوانی کا ایک ذریعہ، ایس ایس پی اینٹی کرپشن بیورو

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ایس ایس پی اینٹی کرپشن بیورو جنوبی کشمیر منظور احمد نے بتایا کہ محکمہ کی اولین ترجہہ کرپشن سے پاک معاشرہ ہے

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 28, 2025 at 4:40 PM IST

پلوامہ(سید عادل مشتاق): ویجیلنس آگاہی ہفتہ کے سلسلے میں آج گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج پلوامہ میں ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ جس میں ایس ایس پی اینٹی کرپشن بیورو جنوبی کشمیر، ڈی وائی ایس پی اے سی بی اننت ناگ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ پروگرام میں کالج سٹاف، محمکہ صحت کے افسران اور بچوں کی بڑی تعداد بھی موجود رہی۔جبکہ اس موقع پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مقررین نے معاشرے سے بدعنوانی کو حتم کرنے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس پروگرام کا مقصد معاشرے کو بدعنوانی سے پاک کرنا تھا۔

ایس ایس پی اینٹی کرپشن بیورو جنوبی کشمیر منظور احمد نے کہا کہ محکمہ کی اولین ترجہہ کرپشن سے پاک معاشرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر اس کی روک تھام کے لئے کام کرسکتے ہیں تاکہ اس کو جڑ سے ختم کیا جاسکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج تک کئی اعلیٰ افسران کو رنگنے ہاتھ پکڑا گیا یہ سب عوام کے تعاون سے ممکن ہوا۔

انہوں نے عوام سے اپیل کی جب بھی کوئی آپ سے رشوت طلب کریں تو متعلقہ محمکہ سے رابطے کریں۔پروگرام کے اختتام پر سوال جواب کا سیشن منعقد کیا گیا اور متعلقہ افسران کی جانب سے سوالات کے جوابات دیے گئے۔

