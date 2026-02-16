ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'تاخیر مہلک ہے': ہائی کورٹ نے سری نگر کے شخص کی پی ایس اے نظر بندی کو کالعدم قرار دیا
عدالت نےحکم دیا کہ اپیل کنندہ کو فوری طور پر رہا کیاجائے، جب تک کہ وہ کسی اور کیس کے سلسلے میں مطلوب نہ ہو۔
February 16, 2026
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت سری نگر کے ایک رہائشی کی نظربندی کو منسوخ کر دیا ہے۔ احتیاطی حراستی کے مقدمات میں طریقہ کار کے تحفظات کو مضبوط بناتے ہوئے، عدالت نے کہا کہ نمائندگیوں پر غور کرنے میں غیر معقول تاخیر اور درخواست گزار کو مسترد ہونے کی اطلاع دینے میں ناکامی سے درخواست گزار کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔
چھ صفحات کے فیصلے میں چیف جسٹس ارون پلی اور جسٹس راجیش اوسوال پر مشتمل ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بنچ نے شارق احمد بنگرو کی لیٹرز پیٹنٹ اپیل کی اجازت دی اور 5 ستمبر 2024 کے ان کی نظر بندی کے حکم اور اس سے قبل کی رٹ کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ عدالت نے حکم دیا کہ اپیل کنندہ کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے، جب تک کہ وہ کسی اور کیس کے سلسلے میں مطلوب نہ ہو۔
یہ کیس جموں و کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ 1978 کے سیکشن 8 کے تحت سری نگر کے ضلع مجسٹریٹ کی طرف سے شروع کی گئی احتیاطی نظر بندی کی کارروائی سے پیدا ہوا ہے۔ بنگرو کی نمائندگی سینئر ایڈوکیٹ ایس ٹی حسین اور ایڈوکیٹ ندا نذیر نے کی، اور ان کی نظر بندی کو چیلنج کیا، جب کہ یونین ٹیریٹری کی نمائندگی سینئر ایڈووکیٹ جنرل محسن قادری نے اسسٹنٹ وکیل ماحہ مجید کے ساتھ کی۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق، بنگارو کو پولیس کی طرف سے جمع کرائے گئے ایک ڈوزیئر کے بعد حراست میں لیا گیا تھا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ وہ پہلے سے فوجداری قانون کی حفاظتی دفعات کے تحت پابند تھا اور اس پر 2024 کے اسمبلی انتخابات میں خلل ڈالنے کے لیے ایک گینگ بنانے کی منصوبہ بندی کرنے کا شبہ تھا۔
پولیس ڈوزیئر اور معاون مواد پر عمل کرتے ہوئے، سری نگر کے ضلع مجسٹریٹ نے 5 ستمبر 2024 کو ایک احتیاطی نظر بندی کا حکم جاری کیا۔ بنگرو نے ابتدائی طور پر ایک ہیبیس کارپس درخواست کے ذریعے اس حکم کو چیلنج کیا، جسے 15 مئی 2025 کو ایک جج نے خارج کر دیا، جس کے بعد انہوں نے یہ اپیل ڈویژن بنچ کے سامنے دائر کی۔
بنگرو کی درخواست طریقہ کار کی غلطیوں پر مرکوز تھی، خاص طور پر جس طرح سے حکومت نے ان کی نمائندگی کی۔ ان کے وکیل نے دلیل دی کہ حکام ان کی نمائندگیوں پر آزادانہ اور تیزی سے غور کرنے میں ناکام رہے، جس سے نظر بندی قانونی طور پر غیر پائیدار ہے۔
حراستی ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد، ڈویژن بنچ نے بنگرو کے چیلنج میں میرٹ پایا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ بنگرو کے والد نے دو نمائندگیاں جمع کرائی تھیں، جن میں سے ایک مورخہ 16 اکتوبر 2024 تھی، جسے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، سی آئی ڈی جے اینڈ کے کو تبصرے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن 5 دسمبر 2024 تک اسے قبول نہیں کیا گیا۔
ججوں نے تاخیر کو ضرورت سے زیادہ اور بلاجواز سمجھا، اور یہ کہ حکام زیر حراست شخص یا اس کے اہل خانہ کو نمائندگی کے مسترد ہونے سے آگاہ کرنے میں ناکام رہے۔
عدالت نے کہا، "یہ ٹائم لائن نمائندگی پر غور کرنے میں ضرورت سے زیادہ اور بلاجواز تاخیر کو ظاہر کرتی ہے۔ مزید برآں، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اپیل کنندہ یا اس کے والد کو کبھی مسترد ہونے کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا۔ اس طرح کی تاخیر، اور زیر حراست شخص کو فیصلے سے آگاہ کرنے میں ناکامی، نظر بندی کے حکم کے لیے خطرناک ہے۔"
بنچ نے اس بات پر زور دیا کہ حفاظتی حراستی قوانین، حکام کو وسیع اختیارات دیتے ہوئے، آئینی اور طریقہ کار کے تحفظات کے اندر سختی سے نافذ کیے جائیں۔
اپنے فیصلے میں، ہائی کورٹ نے سربجیت سنگھ موکھا بمقابلہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، جبل پور میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر انحصار کیا، جس میں نظربندوں کی نمائندگی پر فوری غور کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا۔
سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، ڈویژن بنچ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ طریقہ کار کے تحفظات احتیاطی حراستی قوانین کے لیے بنیادی ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
ہائی کورٹ نے اس بات پر زور دیا کہ کسی نمائندگی کے نتائج پر غور کرنے یا اس کے بارے میں بات کرنے میں تاخیر سے قیدی کے حقوق مجروح ہوتے ہیں اور حراست کو قانونی طور پر ناقابل قبول قرار دیا جاتا ہے۔
اس عمل میں خامیوں کے علاوہ، عدالت نے بنگرو کی نظر بندی کے پیچھے دلیل کا بھی جائزہ لیا۔ ججوں نے کہا کہ احتیاطی نظر بندی بنیادی طور پر اسمبلی انتخابات میں خلل ڈالنے کے خدشے پر مبنی تھی، جو پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔
بنچ نے کہا "چونکہ وہ انتخابات پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں، کافی وقت گزر چکا ہے، اور اپیل کنندہ کے انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کا خدشہ اب کوئی قابلیت نہیں رکھتا۔ لہذا، اپیل کنندہ کی ماضی کی سرگرمیوں اور احتیاطی حراست کی ضرورت کے درمیان براہ راست اور قریبی تعلق منقطع ہو گیا ہے،"۔
ڈویژن بنچ نے رٹ کورٹ کے پہلے فیصلے میں بھی غلطی پائی، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ضروری طریقہ کار کے مسائل کا صحیح طریقے سے جائزہ نہیں لیا گیا تھا۔ ججوں نے کہا، "رٹ کورٹ کے فیصلے کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اوپر جن ضروری مسائل کا ذکر کیا ہے وہ رٹ کورٹ کے غور سے بچ گئے ہیں۔"
یہ کہتے ہوئے کہ نظر بندی نے قانونی تحفظات کی خلاف ورزی کی ہے، ڈویژن بنچ نے نظر بندی کے حکم کو باضابطہ طور پر منسوخ کر دیا اور بنگرو کی رہائی کی ہدایت کی۔ عدالت نے فیصلہ دیا، "نظر بندی کا حکم (آرڈر نمبر DMA/PSA/23/2024 مورخہ 05.09.2024) ضلع مجسٹریٹ، سری نگر کی طرف سے جاری کیا گیا قانون میں پائیدار نہیں ہے اور اس لیے اسے ایک طرف رکھا گیا ہے۔"