ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن: گول میں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کی عمارت کی تعمیر تاخیر کا شکار
نیشنل کانفرنس کے یوتھ لیڈر مسعید الدین نائیک نے الزام لگایا کہ 'چند مفاد پراست لوگ تعمیراتی منصوبوں میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔'
Published : January 14, 2026 at 9:37 AM IST
رامبن: (نواز رنیال) مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے سب ڈویزن گول میں سب ڈسٹرک ہسپتال کی نئی عمارت تعمر تاخیر کا شکار ہے۔ اس معاملے پر بعض سیاسی و سماجی تنظیموں نے 'بلا وجہ تاخیر' پر انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
نیشنل کانفرنس کے یوتھ لیڈر مسعید الدین نائیک نے اسے افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے منفی رویے سے ہسپتال کی حالت سنورنے کے بجائے مزید بگڑ سکتی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چند مفاد پرست لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے تعمیراتی منصوبوں میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 'جب بھی ہسپتال کی تعمیر و ترقی کا معاملہ سامنے آتا ہے تو کچھ لوگ جھنڈ کی صورت میں آ کر ہسپتال کے نام اراضی دینے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اراضی فراہم کرنے کے وقت یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔'
نائک کے مطابق عام عوام ہسپتال کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں اور ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہسپتال گول کے کس مقام پر تعمیر ہو، تاہم چند عناصر جو ہمیشہ سے علاقے کی ترقی کے مخالف رہے ہیں، آج بھی تعمیراتی منصوبوں میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔
اگر واقعی علاقے کی فلاح و بہبود مقصود ہے تو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ترقیاتی منصوبوں کی حمایت کرنی چاہیے تاکہ پسماندہ سب ڈسٹرکٹ گول کے عوام کو بہتر طبی سہولیات میسر ہو سکیں۔
مزید پڑھیں:
گول میں واقع اسکول کی نئی عمارت انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار