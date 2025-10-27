ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریاستی درجہ بحالی میں تاخیر سے مایوسی بڑھ رہی ہے: عمر عبداللہ
عمرعبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا بی جے پی سے کوئی سمجھوتہ نہیں، بلکہ ہم ہی براہِ راست ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
Published : October 27, 2025 at 4:16 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ ریاستی درجہ کی بحالی میں مسلسل تاخیر سے لوگوں کی امیدیں مدھم پڑتی جا رہی ہیں اور اگر یہ عمل مزید مؤخر ہوا تو مایوسی مزید گہری ہوگی۔ اسمبلی کے احاطے میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: ’’ریاستی درجے کی بحالی کے بارے میں میری امید پہلے دن سے قائم تھی، لیکن اب وہ کچھ کم ضرور ہوئی ہے۔ اگر یہ عمل مزید تاخیر کا شکار ہوا تو ہم میں ناامیدی بڑھ جائے گی۔‘‘
انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت کو اقتدار میں آئے صرف ایک برس ہوا ہے، اور وہ اب بھی پرامید ہے کہ اگر ریاستی درجہ ان کی حکومت کے دور میں بحال ہوا تو یہ ایک خوش آئند پیش رفت ہو گی۔ تاہم، عمر عبداللہ نے واضح کیا کہ یونین ٹیریٹری کے تحت حکومت چلانا آسان نہیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا: ’’اگر ریاست ہوتی تو ہم اپنی مرضی سے افسران تعینات کرتے اور کام تیزی سے ہوتا، لیکن یو ٹی میں وزرا اُن افسران کے فیصلوں کے ذمہ دار ہیں جو اُنہیں اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کر لیتے ہیں۔‘‘
یاد رہے کہ پانچ اگست 2019 کو جموں و کشمیر کی سابق ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ یونین ٹیریٹریز - جموں و کشمیر اور لداخ - میں منقسم کیا گیا تھا۔
بی جے پی کے ساتھ خفیہ سمجھوتہ؟
عمر عبداللہ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ نیشنل کانفرنس کا بی جے پی سے کوئی خفیہ یا سیاسی سمجھوتہ نہیں۔ ان کے بقول: ’’یہ کہنا غلط ہے کہ ہم پس پردہ بی جے پی کے ساتھ ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم نے راجیہ سبھا کی چوتھی نشست پر اپنا امیدوار کیوں اتارا ہوتا؟‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس وہ واحد جماعت ہے جو بی جے پی کا براہِ راست مقابلہ کر رہی ہے، جب کہ دوسری جماعتیں - کانگریس اور پی ڈی پی - نے نگروٹہ کے ضمنی انتخابات میں اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے۔
عمر عبداللہ اور راجیہ سبھا الیکشن
راجیہ سبھا انتخابات کے دوران بعض اراکین کے بی جے پی امیدوار کے حق میں ووٹ دینے پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ’’کچھ لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا۔‘‘ انہوں نے ایسے اراکین کے نام منظر عام پر لائے جانے کا مطالبہ کیا۔
ان کے مطابق، بی جے پی کے امیدوار ستیہ پال شرما کو 32 ووٹ ملے جب کہ ان کی پارٹی کے پاس صرف 28 اراکین اسمبلی تھے۔ ’’یہ واضح ہے کہ کچھ اراکین کو راغب کرنے کی کوشش ہوئی، اب اس کا جواب بی جے پی کو دینا ہے۔‘‘
سجاد لون کی ووٹنگ سے دوری
ہندوارہ کے رکنِ اسمبلی سجاد لون کی ووٹنگ سے غیرحاضری پر تنقید کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کا ووٹ نہ دینا بی جے پی کے حق میں گیا۔ ’’اگر وہ واقعی کسی فکسنگ کے خلاف تھے تو انہیں ووٹ ڈالنا چاہیے تھا۔‘‘
اس دوران نیشنل کانفرنس کے ناراض ایم پی آغا روح اللہ مہدی کی انتخابی مہم سے غیرحاضری پر بھی عمر عبداللہ نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا: ’’میں نے پارٹی میں کسی کو مہم کے لیے مجبور نہیں کیا۔ ہمارے پاس مہم چلانے کے لیے کافی رہنما ہیں۔‘‘
انہوں نے آغا روح اللہ کے ذکر کو غیرضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے مقابلے میں میاں الطاف کا قد کہیں زیادہ ہے۔ ’’میاں الطاف میرے لیے بزرگ رہنما ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر انہیں کوئی بات کرنی ہو تو میڈیا کے بجائے براہِ راست مجھ سے کریں۔‘‘
