ڈگری کالج ترال کے رضاکار گروپ کی جانب سے صفائی مہم کا آغاز
جموں و کشمیر کے ضلع ترال میں این ایس ایس کے رضاکاروں نے صاف ٖصفائی کا پروگرام منعقد کیا۔
Published : February 10, 2026 at 7:58 AM IST
پلوامہ(شبیر بٹ): گورنمنٹ ڈگری کالج ترال کے این ایس ایس کے رضاکاروں نے ترال کے برن پتھری علاقے میں ایک کیمپ منعقد کیا اور علاقے میں بیداری اور صفائی ستھرائی کو فروغ دیا۔ کچھ عملے کے اراکین کی قیادت میں رضاکاروں کے ایک گروپ نے صفائی، غذائیت، زرعی تکنیکوں اور دیگر پہلوؤں کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کی، جبکہ انہوں نے گاؤں کے اہم ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ لوگوں کو بہتر سہولیات فراہم ہو رہی ہیں۔
اس موقع پر ایک طالب علم نے میڈیا کو بتایا کہ وہ گاؤں میں مختلف سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں اور اس سے قبل ایک طبی کیمپ بھی منعقد کیا جا چکا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے کیمپ جاری رہیں گے۔
واضح رہے کہ ترال میں این سی سی کے ان کیڈٹس نے اس سے قبل بھی علاقے میں متعدد پروجیکٹس پر کام کیا ہے، جس کو عوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے کیونکہ آگاہی پروگراموں میں عام لوگوں کی شرکت سے عوام کو بہت فائدہ ملتا ہے۔
مقامی لوگوں نے طلبا کے اس اقدام کی ستائش کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے اقدامات وقت کا تقاضا ہے جبکہ یہ پروگرام مستقبل میں منعقد ہونے چاہئیں تاکہ کسی بھی طرح ماحولیاتی آلودگی کو دور رکھا جائے۔