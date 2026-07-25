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راج ناتھ سنگھ کرگل وجے دیوس کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج دراس پہنچیں گے
وجے دیوس کی تقریبات میں شرکت کے لیے وزیر دفاع آج دو دنوں کے دراس دورے پر پہنچنے والے ہیں۔
Published : July 25, 2026 at 11:29 AM IST
سرینگر: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ 27 ویں کرگل وجے دیوس کی تقریبات میں شرکت اور 1999 میں آپریشن وجے کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج دو روزہ دورے پر دراس پہنچیں گے۔
یہ دن کرگل جنگ میں ہندوستان کی فتح کی علامت ہے، جب ہندوستانی مسلح افواج نے ہمالیہ میں تقریباً تین ماہ کی شدید لڑائی کے بعد پاکستانی افواج اور مسلح دراندازوں کے زیر قبضہ اسٹریٹجک پہاڑی مقامات پر دوبارہ قبضہ کرلیا تھا۔
راج ناتھ سنگھ کرگل وار میموریل پر منعقدہ سلسلہ وار تقریبات میں شرکت کریں گے، جہاں فوج نے عظیم قربانی دینے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وسیع تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ یادگاری تقریبات 26 جولائی کو اختتام پذیر ہوں گی، جس دن بھارت نے 1999 میں جنگ میں فتح کا اعلان کیا تھا۔
ہفتہ کی شام، فوج کرگل وار میموریل میں شوریہ سندھیا کی میزبانی کرے گی۔ سنگھ اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ اس تقریب میں کرگل جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں کی ہمت، عزم اور قربانی کو خراج عیقدت پیش کیا جائے گا۔
تقریب میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل دھیرج سیٹھ، شمالی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما اور جنرل آفیسر کمانڈنگ فائر اینڈ فیوری کور لیفٹیننٹ جنرل مدن راج پانڈے کے علاوہ اعلیٰ فوجی افسران بھی شرکت کریں گے۔
مرکزی یادگاری تقریب اتوار کو شردھانجلی سماروہ کے ساتھ ہو گی، یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کیا جائے گا۔ وزیر دفاع سینئر فوجی افسران، کرگل جنگ کے سابق فوجیوں، ویر ناریوں، ویر ماتاؤں، شہید ہونے والے فوجیوں کے خاندانوں، سول معززین اور حاضر سروس اہلکاروں کی موجودگی میں قومی خراج عقیدت پیش کریں گے۔
لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونئے کمار سکسینہ اور لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل (ایل اے ایچ ڈی سی)کرگل کے چیئرمین ڈاکٹر محمد کے علاوہ تقریب میں جعفر آخون کی بھی شرکت متوقع ہے۔
پروگرام میں گورو گاتھا بھی ہوگا، جس میں کرگل جنگ کے دوران ہندوستانی مسلح افواج کی بہادری، قربانی اور کامیابی کا ذکر کیا جائے گا۔
سنگھ ایک ورچوئل واک تھرو پورٹل کا بھی افتتاح کریں گے جو سیاحوں کو کرگل وار میموریل اور تنازع کی تاریخ کا ایک عمیق ڈیجیٹل تجربہ پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
افتتاح کے بعد وزیر دفاع یادگاری ہٹ کا دورہ کریں گے اور بعد میں کرگل وار میموریل ہیلی پیڈ پر اجلاس سے خطاب کریں گے۔
یادگاری تقریب کا اختتام شوریہ وجے یاترا کی پرچم کشائی کی تقریب کے ساتھ ہوگا۔ یہ یاترا ایک موٹرسائیکل ریلی ہے جو نئی دہلی میں نیشنل وار میموریل سے شروع ہوئی اور دراس میں کارگل وار میموریل پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کا مقصد ملک کے جنگی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنا اور ان کی قربانیوں کی میراث کو محفوظ رکھنا ہے۔
دنیا کے سرد ترین آباد مقامات میں سے ایک دراس میں وجے دیوس کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ کرگل وار میموریل جو کہ تولولنگ رینج کے دامن میں واقع ہے، کو اس موقع کے پر پھولوں سے سجایا گیا ہے۔
فوجی بینڈ تقریبات کے لیے ریہرسل کر رہے ہیں، جب کہ سیکیورٹی اداروں نے پورے خطے میں نگرانی کو تیز کر دیا ہے۔ سرینگر-لیہہ قومی شاہراہ کے ساتھ ساتھ جنگی یادگار کے ارد گرد اور نامزد ہیلی پیڈز پر کثیر سطحی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریبات کے دوران یادگار کے ارد گرد ٹریفک کی نقل و حرکت بھی ریگولیٹ رہے گی۔
فوج کے ایک سینئر افسر نے کہا کہ یادگاری تقریبات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تیاریوں کا تفصیلی منصوبہ بنایا گیا ہے۔
افسر نے کہا، "انتظامات کو درستگی کے ساتھ مربوط کیا جا رہا ہے۔ رسمی پروٹوکول سے لے کر سیکورٹی اور لاجسٹکس تک، ہر پہلو کی تفصیل سے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ہم توقع کر رہے ہیں کہ سابق فوجی، ویر ناریاں، ویر پریوار اور فوجی ان لوگوں کی یاد میں اکٹھے ہوں گے جنہوں نے عظیم قربانی دی۔"
آپریشن وجے میں بھارت نے تقریباً 85 دن کی جنگ کے بعد 26 جولائی 1999 کو فتح کا اعلان کیا۔ تنازعہ میں 527 ہندوستانی فوجیوں کی جانیں گئیں، جب کہ 1,363 دیگر زخمی ہوئے۔
عہدیداروں کے مطابق، سالانہ یادگاری تقریبات ہندوستان کی سب سے مشکل فوجی مہمات میں سے ایک کے دوران مسلح افواج کے ذریعہ دکھائے گئے ہمت اور اتحاد کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہیں۔
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