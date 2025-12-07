ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر دفاع نے اوڑی میں قومی شاہراہ پر نند سنگھ پل کا افتتاح کیا
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سرحدی قصبہ اوڑی میں نیشنل ہائی وے پر نند سنگھ پل کا ورچولی طور پر افتتاح کیا۔
Published : December 7, 2025 at 10:00 PM IST
اوڑی (کوثر عرفات): وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اتوار کو اوڑی میں قومی شاہراہ پر اسٹریٹجک نند سنگھ پل کا ورچولی طور پر افتتاح کیا جس کے بعد اسے عوام کے استعمال کے لیے کھول دیا گیا۔
آپ کو بتادیں کہ نیا تعمیر شدہ پل ایک اہم لنک ہے جو سرحدی علاقے میں شہری اور فوجی دونوں کی نقل و حرکت کو نمایاں طور پر بہتر بنائے گا۔ اس دوران عہدیداروں نے کہا کہ اس منصوبے سے ٹریفک جام کو کم کرنے اور علاقے میں مجموعی رابطہ کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔
اس موقع پر فوج کے اعلی افسران نے تقریب میں شمولیت کی اور آج سے یہ پل ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے شروع کیا گیا۔ اس دوران مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔
لوگوں نے کہا کہ اوڑی اور بارہمولہ کے درمیان یہ پل کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اوڑی ایک سرحدی قصبہ ہے اور گزشتہ دنوں سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ جو پرانا پل تھا وہ تنگ تھا اور اکثر و بیشتر ٹریفک متاثر ہوا کرتا تھا لیکن اب ہم کو کافی راحت ملی ہے۔
مقامی لوگوں نے فوج اور بیکن کے ساتھ ساتھ سرکار اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ انھوں نے کہا کہ، ہم غریب لوگ ہیں اور ہم ایل او سی کے قریب رہنے والے ہیں لیکن اب ہم کو آنے والے وقت میں سہولیات ہونے والی ہے۔
لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم بیس سالوں سے مانگ کر رہے تھے کہ اس پل کو تعمیر کیا جائے اور اج ہمارا خواب شرمندہ تعمیر ہو گیا ہے۔
