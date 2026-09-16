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'گہری محبت کے نتیجے میں جنسی تعلق قائم ہوا' جموں کشمیر ہائی کورٹ نے ملزم پولیس افسر کو دی ضمانت
ہائی کورٹ نے شادی کا وعدہ کر کے جنسی استحصال کے ملزم پولیس افسر کو ضمانت دے دی۔
Published : September 16, 2026 at 8:16 AM IST|
Updated : September 16, 2026 at 9:01 AM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ایک پولیس سب انسپکٹر کو ضمانت قبل از گرفتاری دے دی ہے، جس پر ایک خاتون ساتھی کو شادی کا وعدہ کرکے مبینہ طور پر جنسی استحصال کرنے کا الزام ہے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ خاتون کو یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ پولیس افسر پہلے ہی شادی شدہ ہے، اس کے ساتھ تعلق جاری رکھنے سے اس کی رضامندی کی نوعیت سے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں۔
جسٹس سنجے دھر نے پولیس افسر کی جانب سے دائر ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر 18 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا۔ یہ درخواست پولیس اسٹیشن سامبہ میں بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS)، 2023 کی دفعات 69، 83، 88 اور 115(2) کے تحت درج ایف آئی آر کے سلسلے میں دائر کی گئی تھی۔
عدالت نے واضح کیا کہ اس کے مشاہدات صرف ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کرنے تک محدود ہیں اور ان سے الزامات کی قانونی حیثیت یا مقدمے کے حتمی میرٹ کا تعین نہیں ہوگا۔ الزامات کی تحقیقات اور ٹرائل کے دوران جانچ کی جائے گی۔
شکایت اور عدالت کے سامنے پیش کیے گئے مواد کے مطابق، شکایت کنندہ خاتون کانسٹیبل ہے، جس کی ستمبر 2024 میں پولیس اسٹیشن سامبہ میں تعیناتی کے دوران ملزم افسر سے ملاقات ہوئی۔ دونوں کے درمیان سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ شروع ہوا، جو بعد میں قریبی اور مبینہ طور پر جسمانی تعلق میں تبدیل ہوگیا۔
خاتون نے الزام عائد کیا کہ پولیس افسر نے اسے بارہا شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بعد میں دونوں نے لیو اِن ریلیشن شپ اختیار کرلی اور میاں بیوی کی طرح کھلے عام ساتھ رہنے لگے۔اس تعلق کے دوران خاتون دو مرتبہ حاملہ ہوئی۔ اس کے مطابق پولیس افسر نے اسے دونوں مرتبہ حمل ختم کرنے پر آمادہ کیا اور یقین دلایا کہ وہ اس سے باقاعدہ شادی کرے گا۔
معاملہ اس وقت سنگین ہوگیا جب خاتون کو معلوم ہوا کہ پولیس افسر پہلے ہی شادی شدہ ہے اور اس کے دو بچے ہیں۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اسے ایک کالر آئیڈینٹی فکیشن ایپ پر موجود معلومات سے افسر کی ازدواجی حیثیت کا علم ہوا، جس کے بعد اس نے اس سے وضاحت طلب کی۔
الزام ہے کہ پولیس افسر نے شادی شدہ ہونے کا اعتراف کیا، تاہم کہا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے باوجود اس نے خاتون سے شادی کا وعدہ جاری رکھا۔
خاتون نے مزید الزام لگایا کہ جب اس نے پولیس افسر کے طرز عمل کی شکایت اعلیٰ پولیس حکام سے کرنے کی دھمکی دی تو اس نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی۔شکایت کے مطابق، متعدد مرتبہ شادی کی تاریخ ملتوی ہونے اور سرکاری چھٹی سے متعلق مختلف وضاحتوں کے بعد مئی 2025 میں دونوں نے ایک مذہبی رسم ادا کی۔ خاتون کے مطابق ایک پجاری کو بلایا گیا اور مندر میں دونوں کی شادی ہو گئی۔
خاتون کا کہنا تھا کہ اس کے بعد پولیس افسر نے اپنے خاندان کو شادی کے بارے میں بتانے کے لیے مزید وقت مانگا اور اس کی وجہ متوقع پیشہ ورانہ ترقی کو بتایا۔کچھ ہی عرصے بعد خاتون کو معلوم ہوا کہ وہ تیسری مرتبہ حاملہ ہوگئی ہے۔
خاتون نے الزام لگایا کہ میڈیکل رپورٹ موصول ہونے کے بعد پولیس افسر نے اسے مواصلاتی پلیٹ فارمز پر بلاک کردیا، ان کے تعلق سے انکار کیا اور اسے چھوڑ دیا۔اس کے بعد خاتون نے اعلیٰ پولیس حکام سے رجوع کرتے ہوئے قانونی اور محکمانہ کارروائی کا مطالبہ کیا۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، سامبہ کی جانب سے کی گئی انکوائری میں مبینہ طور پر دونوں فریقین کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ مبینہ مندر کی شادی کی تصاویر کا جائزہ لیا گیا اور شادی کرانے والے پجاری سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ انکوائری اور اس کی سفارشات کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی۔
ملزم نے ابتدائی طور پر ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے پرنسپل سیشنز جج، سامبہ کی عدالت سے رجوع کیا تھا، تاہم جولائی 2026 میں اس درخواست کو مسترد کردیا گیا۔ اس کے بعد پولیس افسر نے ہائی کورٹ کا رخ کیا۔
پولیس افسر کے سینئر وکیل نے دلیل دی کہ الزامات دو بالغ افراد کے درمیان طویل عرصے سے جاری تعلق سے پیدا ہوئے ہیں اور خاتون کو افسر کی پہلی شادی کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد بھی یہ تعلق جاری رہا۔
وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے حالات موجود نہیں ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ خاتون کی رضامندی کسی غلط فہمیِ حقیقت کی بنیاد پر حاصل کی گئی تھی۔
ریاست اور شکایت کنندہ خاتون نے درخواست ضمانت کی مخالفت کی۔ استغاثہ نے موقف اختیار کیا کہ پولیس افسر گرفتاری سے بچ رہا ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ گواہوں کو متاثر یا شواہد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرسکتا ہے۔
شکایت کنندہ کے وکیل نے یہ بھی دلیل دی کہ معاملہ اس لیے زیادہ سنگین ہے کیونکہ ملزم ایک پولیس افسر ہے، جس پر قانون کی پاسداری کو یقینی بنانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ضمانت کی درخواست پر غور کرتے ہوئے جسٹس سنجے دھر نے واقعات کی ترتیب اور شادی کے وعدے سے متعلق جنسی تعلقات کے الزامات میں لاگو قانونی اصولوں کا جائزہ لیا۔
عدالت نے کہا کہ ممکن ہے کہ ابتدا میں شکایت کنندہ کو پولیس افسر کی ازدواجی حیثیت کا علم نہ ہو۔ تاہم عدالت کے مطابق بعد میں اس کا طرز عمل، خاص طور پر یہ کہ افسر کے شادی شدہ ہونے کا علم ہونے کے باوجود اس نے تعلق برقرار رکھا، اس سوال کے لیے اہم ہے کہ آیا اس کی رضامندی غلط فہمی پر مبنی تھی۔
عدالت نے پراسیکیوٹر، درخواست گزار کے شادی شدہ ہونے اور اس کے دو بچے ہونے کا علم ہونے کے باوجود، اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھتی رہی۔ وہ تیسری مرتبہ حاملہ ہوئی۔ اس کے باوجود، ایک تعلیم یافتہ، بالغ، تقریباً 25 سالہ لڑکی ہونے اور پولیس محکمہ میں ملازم ہونے کے ناطے، اس نے درخواست گزار کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، جبکہ اسے مکمل طور پر معلوم تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور قانون کی نظر میں اس کے ساتھ دوسری شادی درست نہیں تھی۔
عدالت نے اس معاملے کو ایسے کیس سے مختلف قرار دیا جس میں کوئی شخص اپنی موجودہ شادی چھپا کر دوسرے شخص کو تعلق یا شادی پر آمادہ کرتا ہے۔
عدالت نے کہا یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں درخواست گزار نے اپنی ازدواجی حیثیت چھپا کر پراسیکیوٹر کو شادی پر آمادہ کیا ہو، بلکہ یہ ایسا معاملہ ہے جہاں دونوں اس حقیقت سے واقف تھے کہ درخواست گزار شادی شدہ ہے اور پہلی شادی برقرار رہنے کے دوران اس کی دوسری شادی قانون کی نظر میں درست نہیں تھی۔
عدالت نے طویل عرصے تک جاری رہنے والے تعلقات اور رضامندی کے جائزے سے متعلق سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کا بھی حوالہ دیا۔
عدالت نے کہا جب ایک طویل عرصے تک تعلق یا جسمانی رشتہ قائم رہا ہو تو یہ تصور کرنا مشکل ہوگا کہ وہ رضامندی سے قائم نہیں تھا، جب تک کہ اس کے برعکس اشارہ کرنے والے حالات موجود نہ ہوں۔
جسٹس سنجے دھر نے مزید کہا، اگرچہ ابتدا میں ممکن ہے کہ اسے درخواست گزار کی ازدواجی حیثیت کا علم نہ ہو، تاہم اس کی ازدواجی حیثیت سے واقف ہونے کے باوجود تعلق جاری رکھنے کا اس کے بعد کا طرز عمل اس نتیجے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ درخواست گزار کے ساتھ اس کا تعلق کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں تھا۔
تاہم عدالت نے الزامات کے حتمی میرٹ پر کوئی فیصلہ دینے سے گریز کیا۔
عدالت نے کہا،یہ عدالت شکایت کنندہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے میرٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتی، تاہم ریکارڈ پر موجود مواد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شکایت کنندہ اور درخواست گزار ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے تھے، جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان جنسی تعلق قائم ہوا۔‘‘
استغاثہ نے دلیل دی تھی کہ پولیس افسر گرفتاری سے بچ رہا ہے۔ تاہم عدالت نے اس خدشے کو ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کرنے کے لیے کافی نہیں سمجھا اور کہا کہ ملزم اب بھی پولیس محکمہ کے کنٹرول میں ہے۔
عدالت نے کہادرخواست گزار پولیس محکمہ کا ملازم ہونے کی وجہ سے نہ صرف مذکورہ محکمہ کے تفتیشی کنٹرول میں ہے بلکہ محکمانہ نظم و ضبط کے بھی تابع ہے۔ پولیس محکمہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ تفتیش کے مقصد سے اس کی حاضری یقینی بنانے کے لیے اس کے خلاف ضروری اقدامات کرے۔ لہٰذا درخواست گزار کے فرار ہونے کا امکان کم ہے۔
عدالت نے ذاتی آزادی، الزامات کی سنگینی اور تفتیش کے مفاد کے درمیان توازن کی ضرورت کو بھی مدنظر رکھا۔ہائی کورٹ نے درخواست منظور کرتے ہوئے ہدایت دی کہ گرفتاری کی صورت میں پولیس افسر کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ اس کے لیے اسے 50 ہزار روپے کا ذاتی مچلکہ اور اسی رقم کی ایک ضمانت پیش کرنا ہوگی۔
عدالت نے ضمانت کی شرائط عائد کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افسر:
تفتیشی افسر کے طلب کرنے پر اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ براہِ راست یا بالواسطہ طور پر استغاثہ کے گواہوں کو متاثر کرنے یا تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا۔تفتیشی افسر کی پیشگی اجازت کے بغیر جموں و کشمیر کے علاقائی دائرہ اختیار سے باہر نہیں جائے گا۔
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عدالت نے واضح کیا کہ اگر ملزم نے ضمانت کی کسی بھی شرط کی خلاف ورزی کی تو تفتیشی ایجنسی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کی مجاز ہوگی۔