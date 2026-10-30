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تشدد میں کمی خوش آئند،لیکن دیرپا امن کے لیے انصاف اور عوامی اعتماد بحال کرنا ضروری، میر واعظ محمد عمر فاروق
عمر فاروق نےجاری ہونےوالی انٹرنیشنل کرائسز گروپ کی رپورٹ کاحوالہ دیا اور کہاکہ مجھے یقین ہے کہ اس کے نتائج سنجیدہ توجہ کے مستحق ہیں۔
Published : October 30, 2026 at 4:57 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے تشدد میں کمی کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ بنیادی سیاسی شکایات دور ہو گئی ہیں، یا عوام کا اعتماد بحال ہو گیا ہے۔انہون نے کہا کہ تشدد میں کمی خوش آئند ہے لیکن دیرپا امن کے لیے انصاف، مفاہمت اور عوامی اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے۔
میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے تاریخی جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر پر حال ہی میں جاری ہونے والی انٹرنیشنل کرائسز گروپ کی رپورٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ گزشتہ ہفتے جموں و کشمیر کے بارے میں ایک اہم رپورٹ جاری کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے نتائج سنجیدہ توجہ کے مستحق ہیں۔انٹرنیشنل کرائسز گروپ، تنازعات کی روک تھام اور حل پر کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے۔
انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ برسوں میں عسکریت پسندی، سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں اور تشدد میں کمی آئی ہے، جس کا ہر کوئی خیرمقدم کرتا ہے، کیونکہ کشمیر کے لوگوں سے زیادہ کوئی بھی اماکی اہمیت کو نہیں سمجھتا، جنہوں نے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران بے پناہ نقصان اٹھایا ہے۔ لیکن رپورٹ ایک بنیادی نکتہ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ تشدد میں کمی کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ بنیادی سیاسی شکایات دور ہو گئی ہیں یا عوام کا اعتماد بحال ہو گیا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان ومال کی حفاظت کرین لیکن صرف حفاظتی اقدامات ہی اس مسئلے کا دیرپا جواب نہیں دے سکتے۔ اس میں گہری سیاسی اور انسانی جہتیں بھی ہونی چائیے۔
کشمیر آج بھی دنیاکے سب سے زیادہ فوجی موجودگی والے خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزکورہ رپورٹ میں سب سے زیادہ پریشان کن پہلوؤں میں سے ایک 2019 سے گرفتاریوں اور حراستوں کا پیمانہ ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق جموں و کشمیر میں 2019 اور 2023 کے درمیان یو اے پی اے کے تحت 3,662 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اس مدت کے دوران صرف 23 کو سزائیں سنائی گئیں۔ یہ اعداد و شمار طویل حراست، مناسب عمل اور سخت قوانین کے وسیع پیمانے پر استعمال کے بارے میں سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔
ہزاروں خاندان گرفتاریوں، نظربندیوں اور طویل قانونی کارروائیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ وہ اپنے پیاروں کے مستقبل کے بارے میں بے یقینی کے ساتھ جیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، شاہد الاسلام، انجینئر رشید، آسیہ اندرابی، مسرت عالم، اور بہت سے دیگر سمیت کشمیری سیاسی قیدیوں کی مسلسل نظربندی، جنہوں نے اپنے گھروں اور خاندانوں سے دور برسوں سے سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارے ہیں باعث تشویش ہے۔
ہم نے بارہا ان کی رہائی کے مقدمات پر نظرثانی اور بزرگ اور بیمار قیدیوں کے تئیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غور کرنے کی اپیل کی ہے اور میں آج بھی اس اپیل کو دہراتا ہوں ۔انصاف اور ہمدردی کو امن کے حصول سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے مزید کہا کہرپورٹ میں سیاسی اور شہری سرگرمیوں پر پابندیوں، پرامن اظہار کے لیے سکڑتی ہوئی جگہ، آزادانہ رپورٹنگ پر پابندیوں اور بیگانگی کے بڑھتے ہوئے احساس کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔یہ وہ خدشات ہیں جنہیں یک طرف نہیں کیا جاسکتا ہے اگر حالات میں بہتری آئی ہے جیسا کہ تسلیم کیا جا رہا ہے،تو کیا یہ پابندیوں میں نرمی، نظر بندیوں پر نظرثانی، شہری آزادیوں کی بحالی اور ایسا ماحول پیدا کرنے کا موقع نہیں ہونا چاہیے جس میں لوگ پرامن طریقے سے اپنے خیالات اور شکایات کا اظہار کر سکیں؟
انہوں نے کہا کہ امن کو محض احتجاج کی عدم موجودگی سے ناپا جا سکتا ہے۔رپورٹ میں ریاست کی بحالی، منتخب حکومت کے لیے بامعنی اختیارات، انسداد دہشت گردی کے سخت قوانین پر نظرثانی اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نئے سرے سے بات چیت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔یہ اہم سفارشات ہیں جن پر سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ ہمارا مستقل مؤقف رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو صرف سیکورٹی کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی معاملات میں سیاسی مشغولیت کی ضرورت ہوتی ہے اور دیرینہ شکایات کے لیے مصالحت کی مخلصانہ کوششوں کی ضرورت ہوتی ہےیوں تو حکومتوں کے اپنے تحفظات اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن عوام کے تحفظات اور امنگیں بھی اتنی ہی اہم ہیں اور انہیں امن کی جانب کسی بھی بامعنی عمل میں جگہ ملنی چاہیے۔
واقعات نے ایک بار پھر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان محاذ آرائی کے خطرات کو ظاہر کر دیا۔ ہم نے ہمیشہ تصادم کے بجائے بات چیت سے آگے بڑھنے پر ہی زور دیا ہے ۔اگر سیکورٹی کو بہتر بنانے میں بامعنی پیش رفت ہوئی ہے تو اگلا قدم اس پر مفاہمت، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور نظرثانی، شہری آزادیوں کی بحالی اور مخلصانہ سیاسی مشغولیت کے ذریعے ہونا چاہیے۔انہوں نے کہا کہ۔امن کا اصل پیمانہ صرف یہ نہیں ہے کہ تشدد میں کتنی کمی آئی ہے بلکہ کتنا اعتماد بحال ہوا ہے۔