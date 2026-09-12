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پاکستانی دہشت گرد کی 'تحلیل شدہ' لاش، M4 رائفل برآمد: پولیس
پولیس نے سماجی ایکس پر اطلاع دی کہ جس دہشت گرد کی باقایات برآمد ہوئی ہے اسے جوائنٹ آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا تھا۔
Published : September 12, 2026 at 1:02 PM IST
سرینگر: سکیورٹی فورسز نے صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع ڈوڈہ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے کالعدم عسکری تنظیم جیش محمد کے ایک دہشت گرد کے باقیات برآمد کیے ہیں۔ اہلکاروں نے امریکہ میں تیار کی گئی M4 اسالٹ رائفل بھی ضبط کی ہے۔
ایک پولیس افسر نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ (SOG)، فوج کی راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف نے جیش محمد کے دہشت گرد کی تحیلی شدہ لاش برآمد کی ہے۔ افسر کے مطابق یہ دہشت گرد ڈوڈہ ضلع میں حالیہ مشترکہ آپریشن کے دوران مارا گیا تھا۔
جموں و کشمیر پولیس نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے اس واقعے کی تصدیق کی، تاہم آپریشن یا مارے گئے دہشت گرد کی شناخت کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں دی گئی ہے۔
You Can Run But You Can't Hide !— J&K Police (@JmuKmrPolice) September 12, 2026
SOG Doda, RR and CRPF retrieved the remains of a Pakistani Jaish e Mohammed terrorist, who was neutralised earlier in a Joint Op. A night enabled M 4 has also been recovered.@HMOIndia @AmitShah @OfficeOfLGJandK @LokBhavanJandK @manojsinha_…
پولیس نے اپنے پوسٹ میں لکھا، "بھاگ سکتے ہو، مگر چھپ نہیں سکتے!" SOG ڈوڈہ، راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے جیش محمد کے اس دہشت گرد کی باقیات برآمد کی ہیں، جسے ایک مشترکہ آپریشن میں پہلے ہی ہلاک کیا جا چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک M4 رائفل بھی برآمد ہوئی ہے۔
M4 اسالٹ رائفل 1980 کی دہائی میں تیار کی گئی تھی اور افغانستان کی جنگ کے دوران نیٹو اور امریکی فورسز نے اسے استعمال کیا تھا۔ یہ ہلکی، گیس سے چلنے والی ایک رائفل ہے، جسے گوریلا جنگ اور شہری علاقوں میں لڑائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
افغانستان سے امریکی اور نیٹو فورسز کے انخلاء کے بعد طالبان نے ایسی رائفلیں قبضے میں لے لی تھیں، جو بعد میں پاکستانی دہشت گردوں کے ہاتھ لگیں۔ فورسز کا ماننا ہے کہ دہشت گرد اس امریکی ساخت ایم فور رائفل کو کشمیر میں دراندازی کے دوران ساتھ لاتے رہے ہیں۔
ادھر، ڈوڈہ میں جیش ملی ٹنٹ کی باقیات کی برآمدگی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب چند روز قبل ہی جموں و کشمیر پولیس نے وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں کالعدم تنظیم لشکرِ طیبہ سے وابستہ ایک پاکستانی دہشت گرد کو ہلاک کیا تھا۔
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