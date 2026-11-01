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شہرہ آفاق زعفران کی پیدوار میں کمی، ذمہ دار کون؟ ترال سے خاص رپورٹ
کشمیر میں زعفران کی پیداوار میں کمی نے کسانوں کو پریشان کر دیا ہے، دیکھیے ترال سے شبیر بٹ یہ خاص رپورٹ۔
Published : November 1, 2026 at 1:12 PM IST
ترال/پامپور: دنیا بھر میں مشہور کشمیر کے زعفران کے کھیتوں میں ان دنوں چنائی کا موسم عروج پر ہے، جہاں کسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ زعفران کے پھولوں کی چنائی میں مصروف ہیں۔ سرینگر-جموں قومی شاہراہ پر واقع 'کریواز' (بلند پائیدار زمینیں) ان دنوں وادی کے باہر سے آنے والے سیاحوں کے لیے خصوصی کشش کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ تاہم، کشمیر کی یہ مشہور زعفران صنعت اس وقت ایک بار پھر مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ پامپور اور اس کے ملحقہ علاقوں کے زعفران کاشتکار پھولوں کی کم آمد، آبپاشی کی ناکافی سہولیات اور پیداوار میں مسلسل کمی پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔
کشمیر کے 'زعفران ٹاؤن' کے نام سے مشہور اس روایتی علاقے میں غیر یقینی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ پھول کھلنے کے اہم ترین سیزن کے دوران کئی کھیتوں میں توقع کے مطابق پھول نہیں کھلے ہیں۔ کاشتکاروں کے مطابق، پیداوار میں کمی کی کئی بنیادی وجوہات ہیں، جن میں طویل خشک موسم، موسمیاتی تبدیلیاں، آبپاشی کی ناقص سہولیات، معیاری زعفران کے بیج (کورم/پیاز) کی قلت اور چوہوں سمیت جنگلی جانوروں کی جانب سے فصل کو پہنچنے والا نقصان شامل ہے۔
کسانوں کا الزام ہے کہ سرکاری سطح پر اس صنعت کے فروغ کے لیے جو اقدامات کیے جانے چاہیے تھے، ان پر توجہ نہیں دی جا رہی اور صرف زبانی جمع خرچ سے کام لیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سابقہ منموہن سنگھ حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا 'نیشنل سیفران مشن' اب آخری ہچکولے کھا رہا ہے اور یہ مشن اپنے طے شدہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ دوسری جانب، بعض مقامی افراد کا ماننا ہے کہ خود کسانوں نے بھی زعفرانی زمینوں پر وہ روایتی محنت کرنا چھوڑ دی ہے جو ان کے اسلاف کیا کرتے تھے، اور موجودہ صورتحال اسی غفلت کا نتیجہ ہے۔
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اس دوران، عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) کے نائب صدر جی این شاہین نے کہا کہ نیشنل سیفران مشن کے نام پر کی گئی مبینہ بدعنوانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ فنڈز کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نیشنل سیفران مشن کی ناکامی اور رقومات کے استعمال کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کرائی جائیں۔
دوسری طرف، چندی گڑھ سے آئی ہوئی ایک خاتون سیاح 'لپیکا' نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ خود کو زعفران کے کھیت میں دیکھ کر وہ بے حد خوش ہیں۔ انہوں نے پہلی بار زعفران کی کھیتی اور چنائی کا منظر لائیو دیکھا ہے جو ان کے لیے ایک منفرد تجربہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر واقعی ملک کا تاج ہے اور ہر ایک کو یہاں کی خوبصورتی اور مہمان نواز لوگوں کو دیکھنے کے لیے ایک بار ضرور آنا چاہیے۔
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ادھر، انڈیا انٹرنیشنل سیفران اسپائس پارک میں تعینات ماہر ڈاکٹر نعیم نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے زعفران کی پیداوار بڑھانے کے لیے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اسپائس پارک سینٹر کے اندر کاشتکاروں کو زعفران سکھانے، جی آئی ٹیگنگ اور کوالٹی ٹیسٹنگ جیسی دیگر تمام سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔
ڈاکٹر نعیم کے مطابق، رواں سال زعفران کی پیداوار مجموعی طور پر بہتر ہے، تاہم موسمیاتی تبدیلی، شدید گرمی اور کئی ایسے قدرتی عوامل ہیں جہاں حکومت بے بس ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ زعفرانی زمین کو تیار کرنے اور بیجوں کی بوائی کے لیے صرف ماہر افراد کی خدمات حاصل کریں تاکہ زعفران کے قیمتی بیج کو نقصان نہ پہنچے۔
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