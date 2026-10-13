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اننت ناگ میں جنگلاتی حقوق قانون کے معاملات کی جانچ تیز کرنے کا فیصلہ، چھ کیسز زیر غور

ضلع ترقیاتی کمشنر نے افسران پر زور دیا کہ اہل افراد کے معاملات کی جانچ پڑتال، ضروری دستاویزات کی تکمیل میں غیرضروری تاخیر نہ کریں۔

Decision taken to expedite the scrutiny of Forest Rights Act cases in Anantnag; six cases under consideration, Urdu News
اننت ناگ میں جنگلاتی حقوق قانون کے معاملات کی جانچ تیز کرنے کا فیصلہ (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 13, 2026 at 10:38 AM IST

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اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): جنگلاتی حقوق قانون 2006 کے تحت حقیقی مستحقین کے دعوؤں کو جلد نمٹانے کے لیے ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے کارروائی میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے متعلقہ افسران پر زور دیا ہے کہ اہل افراد کے معاملات کی جانچ پڑتال اور ضروری دستاویزات کی تکمیل میں غیر ضروری تاخیر نہ کی جائے، تاکہ مستحقین کو ان کے قانونی حقوق فراہم کرنے کا عمل شفاف اور مؤثر بنایا جا سکے۔


اس سلسلہ میں اننت ناگ میں ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ کی صدارت میں جنگلاتی حقوق قانون 2006 کے نفاذ سے متعلق ضلع سطحی کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ضلع کے اندر قانون پر عمل درآمد کی پیش رفت اور زیر غور معاملات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔

ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے متعلقہ افسران کے ساتھ میٹنگ کی (Credit; ETV BHARAT)

چھ معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا
میٹنگ کے دوران کمیٹی نے جنگلاتی حقوق قانون کے تحت غور و خوض کے لیے پیش کیے گئے چھ معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جانچ پڑتال کے دوران بعض معاملات میں خامیوں اور ضروری دستاویزات کی کمی کی نشاندہی کی گئی، جس پر متعلقہ افسران کو ان خامیوں کو جلد دور کرنے اور تمام مطلوبہ رسمی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔

Decision taken to expedite the scrutiny of Forest Rights Act cases in Anantnag; six cases under consideration, Urdu News
ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے متعلقہ افسران کے ساتھ میٹنگ کی (Photo Credit; ETV BHARAT)



ضلع ترقیاتی کمشنر نے افسران اور کمیٹی کے ارکان کو ہدایت دی کہ حقیقی مستحقین کے معاملات کی جانچ پڑتال اور کارروائی میں تیزی لائی جائے، تاکہ اہل افراد کے کیسز غیر ضروری تاخیر کے بغیر غور و منظوری کے لیے کمیٹی کے سامنے پیش کیے جا سکیں۔

Decision taken to expedite the scrutiny of Forest Rights Act cases in Anantnag; six cases under consideration, Urdu News
ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے متعلقہ افسران کے ساتھ میٹنگ کی (Photo Credit; ETV BHARAT)

تمام دعوؤں کی زمینی سطح پر مناسب تصدیق ہو
انہوں نے واضح کیا کہ جنگلاتی حقوق قانون کے نفاذ کے دوران شفافیت، منصفانہ طریقۂ کار اور مکمل جانچ پڑتال کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع سطحی کمیٹی کے سامنے پیش کیے جانے سے قبل تمام دعوؤں کی زمینی سطح پر مناسب تصدیق کی جائے، تاکہ نہ کوئی نامکمل یا نااہل معاملہ کمیٹی کے سامنے آئے اور نہ ہی کوئی حقیقی اور اہل مستحق اپنے جائز حقوق سے محروم رہ جائے۔



ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے متعلقہ محکموں کے درمیان بہتر تال میل اور رابطہ کاری کی ضرورت پر بھی زور دیا، تاکہ دعوؤں کی تصدیق اور ان پر کارروائی کا عمل مؤثر انداز میں مکمل ہو اور قانون کے تحت فراہم کیے جانے والے حقوق مستحقین تک بروقت اور شفاف طریقے سے پہنچائے جا سکیں۔

Decision taken to expedite the scrutiny of Forest Rights Act cases in Anantnag; six cases under consideration, Urdu News
ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے متعلقہ افسران کے ساتھ میٹنگ کی (Photo Credit; ETV BHARAT)


جنگلاتی حقوق قانون 2006، قانونی تحفظ فراہم کرنے کی گنجائش
واضح رہے کہ جنگلاتی حقوق قانون 2006 کے تحت مقررہ شرائط پر پورا اترنے والے درج فہرست قبائل اور دیگر روایتی جنگل نشینوں کے جنگلاتی حقوق کو تسلیم کرنے اور انہیں قانونی تحفظ فراہم کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ میٹنگ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو، اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ، اسسٹنٹ کمشنر پنچایت، لِدّر اور بجبہاڑہ فاریسٹ ڈویژنوں کے ڈویژنل فاریسٹ افسران کے علاوہ ضلع سطحی کمیٹی کے دیگر ارکان اور متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔

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TAGGED:

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FOREST RIGHTS ACT CASES IN ANANTNAG

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