ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پانزتھ ناگ قاضی گنڈ میں دہائیوں پرانی روایت برقرار، سینکڑوں افراد کی چشمہ صفائی مہم میں شرکت
روایت کے مطابق اس دن قاضی گنڈ اور مضافاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں پانزتھ ناگ کا رخ کرتے ہیں۔
Published : May 17, 2026 at 4:28 PM IST
قاضی گنڈ اننت ناگ (فیاض لولو) دہائیوں سے جاری ایک قدیم اور منفرد روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جنوبی کشمیر کے قصبہ قاضی گنڈ کے پانزتھ علاقے میں سینکڑوں مقامی افراد نے اجتماعی طور پر پانزتھ ناگ (چشمہ) کی صفائی انجام دی۔ ہر سال کی طرح رواں برس بھی ماہ مئی میں اس روایت کو نہایت جوش و خروش اور عوامی شرکت کے ساتھ نبھایا گیا۔
مقامی باشندوں کے مطابق پانزتھ ناگ، جس کا مطلب “پانچ سو چشموں کا منبع” ہے، نہ صرف علاقے کے درجنوں دیہات کو پینے کا صاف پانی فراہم کرتا ہے بلکہ سینکڑوں کنال زرعی اراضی کو بھی سیراب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس چشمے کی صفائی کو علاقے میں نہایت اہمیت حاصل ہے۔
روایت کے مطابق اس دن قاضی گنڈ اور اس کے مضافاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں پانزتھ ناگ کا رخ کرتے ہیں، جہاں وہ روایتی انداز میں مچھلیاں پکڑنے کے ساتھ ساتھ چشمے کی صفائی ستھرائی کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عمل نہ صرف ایک تفریحی سرگرمی ہے بلکہ اجتماعی ذمہ داری اور ماحولیات کے تحفظ کا ایک عملی مظاہرہ بھی ہے۔
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک مقامی بزرگ نے کہا کہ یہ روایت زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو بھی اسی طرح چشمے کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ روایت ایک ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک تہذیبی ورثہ بھی بن چکی ہے۔ صفائی مہم میں مقامی نوجوانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نوجوان جہاں اس قدیم روایت کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، وہیں انہوں نے چشمے کے تئیں متعلقہ حکام کی مبینہ عدم توجہی پر تشویش بھی ظاہر کی۔
نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ایک طرف حکومت پانزتھ ناگ کی بحالی کے حوالے سے سنجیدہ نظر نہیں آتی، تو دوسری طرف مقامی سطح پر بھی لاپرواہی کے باعث چشمہ آلودگی کا شکار ہو رہا ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ چشمے کے اطراف میں بڑھتی ہوئی تجاوزات بھی اس کے وجود کے لیے خطرہ بن رہی ہیں، جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مقامی بزرگ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں یہ چشمہ نہایت صاف و شفاف ہوا کرتا تھا اور اس میں مچھلیوں کی کثرت تھی، لیکن آج صورتحال بدل چکی ہے، پانی آلودہ ہو چکا ہے اور مچھلیاں تقریباً ناپید ہو گئی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: بانڈی پورہ: 37 سال بعد کشمیری پنڈتوں کی گھر واپسی، نند کشور مندر میں منایا سنبلی ماواس فیسٹیول
مقامی لوگوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ پانزتھ ناگ کی صفائی، تحفظ اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس قدرتی اثاثے سے مستفید ہو سکیں۔