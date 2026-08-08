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کشمیر، ادھار کے سہارے 'مِڈ ڈے میل'
جموں و کشمیر میں بعض اساتذہ اپنی جیب سے روپے خرچ کرکے یا قرض لیکر مڈ ڈے میل چلا رہے ہیں۔
Published : August 8, 2026 at 9:09 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے سرکاری اسکولوں میں 'مڈ ڈے میل' (Mid Day Meal) اسکیم کے لیے فنڈز کی فراہمی میں غیر معمولی تاخیر نے اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ صورتحال کا براہ راست اثر بچوں کو فراہم کیے جانے والے کھانے کے معیار پر پڑ رہا ہے۔
طلبہ کو فراہم کیے جانے والے دنیا کے سب سے بڑے "کھانے کے پروگراموں" میں شمار مڈ ڈے میل اسکیم کے تحت سرکاری اسکولوں میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے بچوں کو "گرم اور تازہ" کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ تاہم، ای ٹی وی بھارت کو معلوم ہوا ہے کہ فنڈز میں تاخیر کے باعث کئی سرکاری اسکول بازار سے ادھار سامان لے کر یا اپنی جیب سے رقم خرچ کرکے اس سرکاری اسکیم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
کشمیر میں اسکیم کی نگرانی کرنے والے کم از کم نصف درجن اساتذہ اور عہدیداروں نے تصدیق کی کہ حکام کی جانب سے فنڈز جاری ہونے تک وہ اپنی جیب سے اخراجات پورے کرتے ہیں۔
اس اسکیم کے تحت حکومت فوڈ اینڈ سپلائز محکمہ کے ذریعے اسکولوں کو صرف اناج فراہم کرتی ہے، لیکن مصالحے، کھانا پکانے کا تیل، دالیں اور ایل پی جی گیس سمیت دیگر ضروری اشیاء بازار سے خریدنی پڑتی ہیں۔ تاہم، ان اشیاء کی خریداری کے لیے رقم اکثر تاخیر سے ملتی ہے، جس کے نتیجے میں اسکولوں پر لاکھوں روپے کی واجبات جمع ہوجاتی ہیں۔
وسطی، جنوبی اور شمالی کشمیر کے کئی اضلاع کے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ نے بتایا کہ گزشتہ سال سے ادائیگیاں زیر التوا ہیں۔ شمالی کشمیر کے ایک سرکاری اسکول، جہاں 200 سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں، پر جون 2025 سے اب تک 2 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم واجب الادا ہوچکی ہے۔
اسکول میں "مڈ ڈے میل" اسکیم کے نگران اور استاد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ہم اب بھی آس پاس کی کریانہ دکانوں سے سامان ادھار لیتے ہیں۔ یہ اسکیم بازار میں آپ کے ذاتی تعلق اور ساکھ کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ اگر یہ سہولت نہ ہو تو ہمیں بچوں کو کچا چاول دینا پڑے گا۔"
پردھان منتری پوشن شکتی نرمان اسکیم، جسے عام طور پر مڈ ڈے میل اسکیم کہا جاتا ہے، کی ہدایات کے مطابق پرائمری اسکول کے بچوں کو تقریباً 450 کیلوریز اور 12 گرام پروٹین فراہم کرنے والا کھانا دیا جانا چاہیے۔ اَپر پرائمری کے بچوں کے لیے یہ معیار تقریباً 700 کیلوریز اور 20 گرام پروٹین ہے۔
کشمیر میں بچوں کی متوازن غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے مینو میں ہری پتوں والی سبزیاں، دالیں، انڈے، پنیر اور دیگر اشیا شامل کی جاتی ہیں۔ لیکن جب اسکولوں پر واجبات بڑھ جاتے ہیں تو دکاندار مزید ادھار دینے سے انکار کردیتے ہیں، جس کا براہ راست اثر بچوں پر پڑتا ہے۔
ایک استاد نے بتایا، "ہمارے زیادہ تر طلبہ قبائلی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ دن کے وقت ان کے خاندان مویشی چرانے کے لیے پہاڑوں پر ہوتے ہیں۔ بچوں کے پاس دوپہر کا کھانا کھانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم انہیں بھوکا واپس جانے سے روکنے کے لیے چاول میں صرف ہلدی ملا کر دیتے ہیں۔"
اس اسکیم کا مقصد سرکاری اور امداد یافتہ اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کرنا، ان کی صحت بہتر بنانا اور اسکولوں میں داخلے اور بچوں کے اسکول میں برقرار رہنے کی شرح بڑھانا ہے۔
جموں و کشمیر میں یہ اسکیم 2004 میں پرائمری تعلیم کو عام کرنے کے مقصد سے شروع کی گئی تھی۔ اس دوران سرکاری اسکولوں میں نئے داخلوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔
قبائلی کارکن ڈاکٹر جاوید راہی کا کہنا ہے کہ قبائلی برادری کے بچے اسکول پہنچنے کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "اگر طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں مناسب کھانا نہ ملے تو بھوک ان کی کلاس میں توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرے گی۔ یہ اسکیم بچوں کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ تمام قبائلی طلبہ کو مؤثر طریقے سے شامل نہیں کرتی۔"
راہی نے نشاندہی کی کہ پہاڑی علاقوں میں خانہ بدوش گوجر بکروال برادری کے بچوں کے لیے قائم عارضی موسمی اسکول بھی مڈ ڈے میل اسکیم کے دائرے میں شامل نہیں ہیں۔
ایک ہیڈ ماسٹر نے بتایا کہ اسکیم کے نگران وقت پر بل تیار کرکے جمع کراتے ہیں، لیکن فنڈز جاری ہونے کا عمل کافی وقت لیتا ہے۔ انہوں نے کہا، "فنڈز میں کوئی خردبرد نہیں ہورہی۔ لیکن رقم جاری ہونے میں تاخیر اسکیم کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے اسکیم کا بنیادی مقصد، یعنی بچوں کو معیاری کھانا فراہم کرنا، براہ راست متاثر ہوتا ہے۔"
اسکیم کے نگرانوں کے لیے پردھان منتری پوشن شکتی نرمان کی سرکاری ویب سائٹ پر روزانہ آن لائن رپورٹ جمع کرنا لازمی ہے۔ جموں و کشمیر میں 17,863 سرکاری اسکول ایسے درج ہیں جہاں مڈ ڈے میل فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ 8 اگست تک 5,398 اسکولوں نے 2,16,549 کھانے فراہم کرنے کی اطلاع دی ہے۔
جموں و کشمیر ریہبرِ تعلیم ٹیچرز فورم کے چیئرمین فاروق احمد تانترے نے بتایا کہ اساتذہ اپنی تنخواہوں سے رقم خرچ کرنے یا ادھار لینے پر کیوں مجبور ہیں۔ "اگر اساتذہ ایسا نہ کریں تو انہیں جواب طلبی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بچوں کو کھانا نہ ملنے کی صورت میں روزانہ سرکاری ویب سائٹ پر رپورٹ دینا بھی لازمی ہے۔ لیکن کوئی دکاندار مہینوں تک بغیر ادائیگی کے سامان فراہم نہیں کرسکتا۔ بعض اوقات وہ ادھار دینا بند کردیتے ہیں۔ ہم اسکیم کو جاری رکھنے کے لیے ملازمین کو بینکوں کی جانب سے دی جانے والی کریڈٹ سہولت بھی استعمال کرتے ہیں۔"
تاہم، کھانا پکانے کے لیے ضروری ایل پی جی گیس سلنڈر ایسی چیز ہے جو ادھار پر دستیاب نہیں۔ مرکزی وزارت کی ایک رپورٹ کے مطابق، جموں و کشمیر کے 36 فیصد سرکاری اسکول مڈ ڈے میل تیار کرنے کے لیے لکڑی کا استعمال کرتے تھے، تاہم باقی اسکولوں نے بھی روایتی طریقوں پر انحصار کم کیا ہے۔
مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے دوران گیس سلنڈروں کے کاغذات سے متعلق مسئلہ سامنے آنے کے بعد اسکولوں کو گیس کی فراہمی متاثر ہوئی۔ جموں و کشمیر فوڈ، سول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئرز (FCS&CA) محکمہ نے حکام کو ہدایت دی کہ ان اسکولوں کو ترجیحی بنیادوں پر ایل پی جی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائی جائے۔
تاہم، تانترے کے مطابق دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں گیس کی اصل قیمت کے علاوہ 200 روپے اضافی ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔
کشمیر کے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نصیر احمد نے کہا کہ انہیں اسکیم کے فنڈز میں تاخیر کے بارے میں علم نہیں ہے کیونکہ یہ اسکیم سمگرا شکشا محکمہ کے تحت آتی ہے۔ انہوں نے کہا: "چیف ایجوکیشن افسران نے ہمیں اسکیم کے فنڈز میں تاخیر کے بارے میں آگاہ نہیں کیا ہے۔ تاہم، میں اس معاملے کو دیکھوں گا۔"
سمگرا شکشا محکمہ کے ایک عہدیدار نے فنڈز میں تاخیر کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مرکز سے فنڈز کی قسط موصول ہوتے ہی واجبات فوری طور پر ادا کردی جاتی ہیں۔ تاہم، محکمہ سمگرا شکشا کی ڈائریکٹر بھوانی رکوال نے اس معاملے پر بات کرنے سے انکار کردیا۔
فنڈز کی کمی کا سب سے زیادہ اثر اسکولوں میں کھانا تیار کرنے والے مڈ ڈے میل کک کم ہیلپرز پر بھی پڑ رہا ہے۔ اسکیم کے تحت 30 ہزار سے زیادہ باورچی یومیہ اجرت کی بنیاد پر کام کررہے ہیں اور انہیں صرف 1,000 روپے ماہانہ ملتے ہیں، یعنی تقریباً 33 روپے روزانہ۔ ان کارکنوں کو بھی کئی کئی ماہ تک اپنی اجرت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔
تین بچوں کی والدہ، فہمیدہ، کا سب سے چھوٹا بیٹا پانچ سال کا ہے۔ ان کے لیے یہ ملازمت صرف ایک معمولی آمدنی نہیں بلکہ ایک امید ہے جو انہیں اس کام سے جوڑے ہوئے ہے۔ انہیں درست طور پر یاد نہیں کہ انہیں آخری بار کس مہینے کی اجرت ملی تھی، تاہم انہیں یاد ہے کہ گزشتہ سال کے 7,000 روپے اب بھی حکومت کے ذمے واجب الادا ہیں۔
فہمیدہ نے کہا، "میں اپنی ماہانہ اجرت سے ڈاکٹر سے ایک بار کا مشورہ اور دوا بھی نہیں لے سکتی۔" وہ گزشتہ چند ماہ سے اپنی طبی حالت کے لیے دوائیں لے رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی تمام ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹایا۔ وہ دراصل کم اجرت کی وجہ سے چاہتے تھے کہ فہمیدہ یہ کام چھوڑ دے۔ فہمیدہ نے کہا، "لیکن مجھے امید ہے کہ حکومت ہماری اجرت میں اضافہ کرے گی۔"
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