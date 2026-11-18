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کشتواڑ میں دو ایس پی اوز کی ہلاکت: کانگریس کا بی جے پی سے معافی مانگنے کا مطالبہ، واقعے کی مکمل تفصیلات منظر عام پر لانے پر زور
کانگریس رہنماؤں نے جموں و کشمیر میں مکمل امن و امان کی بحالی کے دعوؤں پر سوال اٹھائے۔
Published : November 18, 2026 at 8:35 AM IST
جموں( محمد اشرف گنائی): کانگریس نے کشتواڑ کے دور افتادہ علاقے دچھن میں دو اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) کی ہلاکت کے واقعے پر جموں و کشمیر انتظامیہ اور پولیس کی خاموشی پر سوالات اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کے پس منظر حالات اور اس سے متعلق تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ پارٹی نے بی جے پی سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنے رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات اور پولیس افسران کو عوامی سطح پر نشانہ بنانے پر معافی مانگے۔
جموں میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جے کے پی سی سی کے ورکنگ صدر رمن بھلہ، سابق وزراء مولا رام اور یوگیش ساہنی، چیف ترجمان رویندر شرما اور چیف میڈیا کوآرڈینیٹر نیرج گپتا نے بی جے پی حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کو کشتواڑ کے دور افتادہ اور حساس علاقوں میں سیکورٹی نظام کمزور ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا کانگریسی رہنماؤں نے کہا کہ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور قائد حزب اختلاف سنیل شرما کی جانب سے سینئر پولیس افسران کو عوامی سطح پر نااہل اور غیر مؤثر قرار دینا انتہائی قابل اعتراض ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر سیکورٹی انتظامات میں کسی سطح پر کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہئیں، تاہم پولیس اور سیکورٹی فورسز کو عوامی سطح پر بدنام کرنے سے ان اہلکاروں کے حوصلے پست ہوتے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔انہوں نے کہا کہ حساس علاقوں میں سیکورٹی نظام کو مضبوط بنانا مرکزی وزارت داخلہ اور یو ٹی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو وضاحت دینی چاہیے کہ دچھن میں دو ایس پی اوز کی ہلاکت کیسے ہوئی اور اب تک واقعے کی تفصیلات اور حالات سے متعلق کوئی جامع سرکاری بیان کیوں سامنے نہیں آیا۔
کانگریس رہنماؤں نے جموں و کشمیر میں مکمل امن و معمولات کی بحالی کے دعوؤں پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کولگام میں حملے اور کشتواڑ میں دو ایس پی اوز کی ہلاکت جیسے واقعات حکومتی دعوؤں اور زمینی صورتحال کے درمیان فرق کو ظاہر کرتے ہیں۔انہوں نے بی جے پی قیادت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے رہنماؤں کے ان بیانات کی وضاحت کرے جن سے سینئر پولیس افسران کی تضحیک اور حساس علاقوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔
کانگریس نے بی جے پی کی رکن اسمبلی شگن پریہار کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کی جائے، تاہم اگر یہ الزامات بے بنیاد ثابت ہوں تو شگن پریہار کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے اور استعفیٰ دینا چاہیے۔ رہنماؤں نے خبردار کیا کہ غیر مصدقہ بیانات ماضی کی طرح حساس علاقوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دے سکتے ہیں۔کانگریس نے چناب خطے کے دور افتادہ علاقوں، کٹھوعہ کے بالائی علاقوں اور راجوری و پونچھ میں سیکورٹی صورتحال کا فوری جائزہ لینے اور سیکورٹی گارڈ کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
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پارٹی نے جاں بحق ایس پی اوز کے اہل خانہ کے لیے مناسب معاوضے اور ہر متاثرہ خاندان کے ایک فرد کو مستقل سرکاری ملازمت فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ کیار اور ضلع کے دیگر حساس مقامات پر مستقل سیکورٹی پکٹس قائم کرنے پر زور دیا تاکہ دہشت گردی کی سرگرمیوں کا مؤثر طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔کانگریسی رہنماؤں نے الزام لگایا کہ بی جے پی اپنے ووٹ بینک کی سیاست کے لیے اشتعال انگیز بیانات، شہداء کی میتوں کی مبینہ توہین اور سیکورٹی نظام کو مضبوط بنانے میں ناکامی جیسے اہم معاملات سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ دو ایس پی اوز کی ہلاکت کے واقعے کی مکمل تفصیلات، علاقے کی موجودہ سیکورٹی صورتحال اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات عوام کے سامنے رکھے جائیں تاکہ دور افتادہ اور حساس علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں تحفظ اور اعتماد کا احساس بحال ہو سکے۔