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گریز میں حاملہ خاتون کی موت: ڈی سی بانڈی پورہ کا ڈاکٹر کے خلاف تحقیقات کا حکم
اندو چھِب نے کہاکہ انتظامیہ نے متعلقہ ڈاکٹر کے خلاف انکوائری کا حکم دیا ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی۔
Published : October 15, 2026 at 9:30 PM IST
سری نگر : ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو چھِب نے جمعرات کے روز بتایا کہ دور دراز وادیٔ گریز سے تعلق رکھنے والی ایک حاملہ خاتون کی موت کے معاملے میں ایک ڈاکٹر کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، اور یقین دہانی کرائی کہ اس واقعے کے ذمہ دار پائے جانے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اندو چھِب نے کہا کہ انتظامیہ نے متعلقہ ڈاکٹر کے خلاف انکوائری کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ جو بھی اس کا ذمہ دار پایا گیا، اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریڈ کراس کے ذریعے متاثرہ خاندان کو مالی امداد (معاوضہ) فراہم کر دی گئی ہے۔
خاتون بدھ کی علی الصبح ڈسٹرکٹ اسپتال بانڈی پورہ منتقل کیے جانے کے دوران دم توڑ گئی تھی، جبکہ نومولود مردہ پیدا ہوا تھا۔ متوفیہ کے اہلخانہ کا الزام ہے کہ شدید برف باری اور رات کے اوقات میں آمدورفت پر عائد پابندیوں کے باعث ہنگامی بنیادوں پر مریضہ کی منتقلی (ریفرل) میں تاخیر ہوئی۔
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اس افسوسناک واقعے کے بعد وادیٔ گریز کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور مقامی باشندے بروقت طبی انخلاء میں مبینہ تاخیر کے ذمہ داروں کے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔