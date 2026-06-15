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بجہباڑہ میں بابا نصیب الدین غازی کے عرس پر دمبلی کا اہتمام
جنوبی کشمیرکےضلع اننت ناگ ضلع میں حضرت بابا نصیب الدین غازیؒ کا 400واں عرس بڑے عقیدت و احترام سے منایا گیا
Published : June 15, 2026 at 2:55 PM IST
اننت ناگ(فیاض لولو): وادی کشمیر میں ہر برس سینکڑوں بزرگان دین اولیاء کاملین کا عرس پاک اور تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاہم حضرت بابا نصیب الدین غازی کا عرس ایک الگ انداز میں منایا جاتا ہے، جو نہ صرف اظہار عقیدت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ یہاں کی تہذیب و ثقافت سے بھی اسے جوڑا جاتا ہے۔
جنوبی کشمیر میں اننت ناگ ضلع کے تاریخی قصبہ بجبہاڑہ میں حضرت بابا نصیب الدین غازیؒ کا 400ویں عرس بڑے عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ عرس میں وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند کے علاوہ سماجی و سیاسی لوگ بھی شامل ہوئے جن میں پی ڈی پی رہنما التجا مفتی نے بھی آستانہ عالیہ پر حاضری دی ۔
اگرچہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی سرزمین وادی میں ہر برس سینکڑوں عرس پاک اور تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاہم حضرت بابا نصیب الدین غازی کا عرس ایک الگ انداز میں منایا جاتا ہے، جو نہ صرف اظہار عقیدت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ یہاں کی تہذیب و ثقافت سے بھی اسے جوڑا جاتا ہے۔ دراصل بابا نصیب الدین غازی کے عرس کے دوران ڈھول بجا کر رقص کیا جاتا ہے، جسے مقامی طور ' دمبلی' کہا جاتا ہے۔
پیشہ ور ڈھول بجانے اور رقص کرنے والی مختلف ٹولیاں مختلف رنگین لباسوں میں ملبوس ہوکر ڈھول بجاتے ہوئے بابا کی درگاہ کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں اور درگاہ کے صحن میں اکٹھا ہو کر بڑی دمبالی کا اہتمام کرکے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ دمبلی میں مقامی لوگ بھی شریک ہوتے ہیں۔ دمبالی کا اہتمام ہر برس جون کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 750 برس قبل جب بابانصیب الدین غازی یہاں تشریف لائے تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے ڈھول کا سہارا لیا، تاکہ دین کی بات ان تک پہنچائی جائے۔ ان کی وفات کے بعد عقیدت کے طور پر مرشدین نے ڈھول بجانے کی روایت کو برقرار رکھا، یہی وجہ ہے کہ یہ روایت آج بھی زندہ ہے، اور بابا کے یوم وصال کے موقع پر ہر برس اس طرح کے عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بابا نصیب الدین غازی کا نام یہاں کے بلند پایہ اولیاء کرام اور بزرگان دین میں شمار کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔
بابا نصیب الدین غازی کا مقبرہ جنوبی ضلع اننت ناگ کے قصبہ بجبہاڑہ کے بابا محلہ میں واقع ہے۔ جہاں پر روزانہ وادی کے اطراف واکناف سے عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بابا نصیب الدین غازی کے نام سے ہی محلے کا نام بابا محلہ منسوب کیا گیا ہے۔ ان کے والد حضرت شیخ حسین راضی پاکستان کے راولپنڈی سے یہاں تشریف لائے تھے، جنہوں نے شیخ حمزہ مخدومی، اور علامہ بابا داؤد خاکیؒ سے بیت کی اور بعد میں اپنے فرزندہ حضرت بابا نصیب الدین غازی کو تربیت کے لیے انہیں سونپ دیا۔
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بابا نصیب الدین غازی حضرت سلطان العارفین کے خاص مرید رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑے عالم دین بھی رہے ہیں، جس کی وجہ سے بابا کو امام اعظم ثانی کا لقب حاصل ہوا ہے۔ بابا کے بارہ سو خلفاء رہے ہیں، جن میں تقریباً 30 خُلفاء ان کے آستانہ عالیہ میں ہی مدفون ہیں۔ جبکہ دیگر کئی خلفاء کے مقبرے وادی کے مختلف اضلاع میں موجود ہیں، ان بزرگان دین کی زیارت گاہوں پر حاضری دے کر لوگ آج بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔