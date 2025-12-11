ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ضلع بھر کے طبی اداروں میں عملے کی کمی کو جلد پورا کیا جائے گا این سی ایم ایل اے غلام محی الدین میر
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کے راجپورہ میں ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے ہیلتھ سنٹر راجپورہ کا دورہ کیا
Published : December 11, 2025 at 5:46 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر نے کمیونیٹی ہیلتھ سنٹر راجپورہ کا دورہ کرکے جائزہ لیا۔ کمیونٹی ہیلتھ سنٹر راجپورہ کے اپنے دورے کے دوران ایم ایل اے نے مکمل طور پر خودکار بائیو کیمسٹری تجزیہ کار اور اپ گریڈ شدہ آپریشن تھیٹر بلاک کا افتتاح کیا جو مرکز میں صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے میں مدد کرے گا۔ ایم ایل اے راجپورہ کے ہمراہ سی ایم او پلوامہ ڈاکٹر تمینہ اور بی ایم او راجپورہ ڈاکٹر ظہور احمد بھی تھے۔
ایم ایل اے راجپورہ نے کمنٹی ہیلتھ سنٹر راجپورہ کے دورے کے دوران ہسپتال کے کئی بلاکس کا بھی دورہ کیا اور سی ایچ سی میں آنے والے مریضوں کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے میں محکموں کے کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عوام کو بہتر طبی سہولیات پر زور دیتے ہوئے محمکہ صحت کے افسران اور ڈاکٹروں کو ہدایت دی کہ وہ دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کریں تاکہ انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے سی ایچ سی کے دورے کے دوران محکمہ صحت کے ڈاکٹروں کی میٹنگ کی صدارت کی اور یقین دلایا کہ سی ایچ سی راجپورہ میں صحت کی سہولیات کی اپ گریڈیشن میں ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ تاکہ اسپتال آنے والے مریضوں کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کی جاسکیں۔
ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے کہا کہ جموں و کشمیر کے طبی اداروں میں عملے کی کمی کو جلد ہی پورا کیا جائے گا تاکہ جموں وکشمیر کے لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں جس کے لیے عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کام کر رہی ہے۔