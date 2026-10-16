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کشتواڑ میں ایس پی او بشیر احمد کی لاش برآمد، سروس رائفل قریب ہی پائی گئی

ذرائع کے مطابق بشیراحمد کی لاش جمعہ کی علی الصبح برآمد کی گئی۔

کشتواڑ میں ایس پی او بشیر احمد کی لاش برآمد، سروس رائفل قریب ہی پائی گئی
کشتواڑ میں ایس پی او بشیر احمد کی لاش برآمد، سروس رائفل قریب ہی پائی گئی ((Representational image : IANS))
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 16, 2026 at 10:17 AM IST

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Updated : October 16, 2026 at 10:40 AM IST

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جموں(محمد اشرف گنائی ): جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں اسپیشل پولیس آفیسر (ایس پی او) بشیر احمد کی لاش جمعہ کی صبح برآمد ہوئی۔ وہ جمعرات کی دیر لاپتہ ہوگئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی سروس رائفل بھی موجود نہیں تھی پولیس جبکہ ان کی سروس رائفل لاش کے قریب ہی پڑی ہوئی ملی۔

واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد فارنسک سائنس لیبارٹری (ایف ایس ایل) کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور موت کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ضروری شواہد جمع کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔

ضلع کشتواڑ سے تعلق رکھنے والے لاپتہ اسپیشل پولیس آفیسر (ایس پی او) بشیر احمد کی لاش ان کے گھر کے قریب سے برآمد ہوئی ہے۔

ضلع پولیس کشتواڑ کے مطابق بشیر احمد کی لاش ملنے کے بعد ان کا اسلحہ تحویل میں لے لیا گیا ہے، جبکہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔


پولیس حکام واقعے سے متعلق مزید حقائق کا پتہ لگانے میں مصروف ہیں۔ تاحال واقعے کی وجوہات اور دیگر تفصیلات کے بارے میں مزید معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔

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پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ موت کی اصل وجہ فارنسک جانچ اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

Last Updated : October 16, 2026 at 10:40 AM IST

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ایس پی او بشیر احمد کی لاش برآمد
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