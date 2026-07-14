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برنگی نالہ میں مچھلیوں کی پراسرار موت، آلودگی کا خدشہ، محکمہ ماہی پروری نے شروع کی جانچ
مقامی لوگوں کے مطابق قدرتی ندی نالوں میں مچھلیوں کی ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ پانی کی آلودگی ہے۔
Published : July 14, 2026 at 12:25 PM IST
اننت ناگ (عمران دین): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے سے بہنے والے برنگی نالہ میں گزشتہ دنوں بڑی تعداد میں مردہ مچھلیاں پانی میں تیرتی ہوئی پائی گئی، جس کے بعد مقامی آبادی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ندی میں آلودگی یا کسی ماحولیاتی خرابی کے باعث یہ واقعہ پیش آیا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق مردہ مچھلیاں دندی پورہ سے لے کر دیولگام بیٹ کے علاقے تک ندی میں دیکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی ندی نالوں میں مچھلیوں کے مرنے کی سب سے بڑی وجہ پانی کی آلودگی ہے، جب کہ فش فارموں میں اس نوعیت کے واقعات پیش نہیں آتے کیونکہ وہاں مسلسل صاف پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھروں سے نکلنے والا کوڑا کرکٹ مذکورہ نالے میں ڈالا جاتا ہے، جس کے باعث ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، مقامی لوگوں نے ندی نالوں اور دیگر قدرتی آبی وسائل کو آلودگی سے بچانے کی اپیل کی تاکہ آبی حیات اور ماحول کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
اس واقعے کے بعد شہریوں اور ماحولیاتی حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ مچھلیوں کی ہلاکت کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ادھر محکمہ ماہی پروری کے حکام نے متاثرہ مقام سے پانی اور مردہ مچھلیوں کے نمونے جمع کرکے لیبارٹری جانچ کے لیے روانہ کر دیے ہیں۔
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وہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز اننت ناگ، شبیر احمد نے ای ٹی وی بھارت کو فون پر بتایا کہ لیبارٹری رپورٹ آنے کے بعد ہی مچھلیوں کی ہلاکت کی اصل وجہ سامنے آئے گی۔
انہوں نے یاد دلایا کہ گزشتہ برس اکتوبر میں بھی ضلع کے مٹن علاقے میں مقامی سنو ٹراؤٹ مچھلیوں کی ہلاکت کا ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، جس کی وجہ پانی کی آلودگی اور پانی میں آکسیجن کی کمی قرار دی گئی تھی۔ ان کے مطابق اس واقعے کے بعد متعدد اصلاحی اقدامات بھی کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ برنگی نالہ وادی کی اہم آبی ذخائر میں شمار ہوتا ہے اور یہاں کی قیمتی براؤن ٹراؤٹ مچھلیوں کا قدرتی مسکن بھی ہے۔