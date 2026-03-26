عمان میں فوت ہونے والے ترال کے نوجوان کو پرنم آنکهوں سے کیا گیا سپرد خاک
مقامی عید گاہ میں بڑی تعداد میں ان کی نماز جنازہ میں لوگ شامل ہوئے۔
Published : March 26, 2026 at 8:45 PM IST
ترال: مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے بعد جو حالات پیدا ہوگئے ہیں ان کی وجہ سے ان ممالک میں جو بھارتی افراد کام کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ڈاڈسرہ ترال کے رہنے والے اعجاز احمد میر ولد ولی محمد جو گزشتہ چار برسوں سے عمان میں نوکری کر رہے تھے۔ ان جنگی حالات میں اچانک شدید بیمار پڑ گئے۔ جس کے بعد ان کا علاج معالجہ تقریبا ایک ماہ تک جاری رہا تاہم بعد میں وہ زندگی کی جنگ ہار گئے۔
اس کے بعد متوفی کے اہل خانہ نے اپیل کی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کو کشمیر میں ہی دفن کیا جائے جس کے بعد تمام تر قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد آج شام ان کی لاش بزریعہ طیارہ سرینگر لائی گئی جس کے بعد ان کو اپنے آبائی گھر لایا گیا۔ یہاں پر مقامی عید گاہ میں بڑی تعداد میں ان کی نماز جنازہ میں لوگ شامل ہوئے۔
اس موقع پر خواتین کی بڑی تعداد زارو قطار رو رہی تھی۔ بعد میں انہیں پرنم آنکھوں سے سپردِ خاک کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا اعجاز اپنے فیملی کا واحد کمانے والا تھا جو روزگار کے سلسلے میں عمان گیا تھا۔ انہوں نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنھوں نے متوفی کے علاج یا ان کو گھر لانے میں کردار ادا کیا۔