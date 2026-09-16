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وسطی کشمیر میں لاش برآمد، تحقیقات شروع
بڈگام پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تحقیقات کے بعد ہی موت کی اصل وجہ کا تعین کیا جاسکے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 16, 2026 at 1:15 PM IST
بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں بدھ کو رنگ روڈ کے قریب ایک لاش برآمد ہوئی ہے۔ حکام نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ضلع دہرمونہ نامی علاقے میں رنگ روڈ کے قریب لاش ملنے کی اطلاع نزدیکی پولیس پوسٹ کو ملی جنہوں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر ضروری قانونی کارروائی شروع کر دی۔
پولیس نے فوری طور پر متوفی کی شناخت عارف احمد بٹ ولد بشیر احمد بٹ، ساکن گوتہ پورہ ناربل، بڈگام کے طور پرکی ہے۔ پولیس کے مطابق موت کی وجوہات اور حالات فوری طور پر واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ تاہم پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا ہے اور قانونی و طبی لوازمات کی تکمیل کے بعد میت کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
بڈگام پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہے جبکہ موت کی اصل وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم اور دیگر قانونی کارروائی کے بعد کیا جائے گا۔ پولیس نے فوری طور پر حادثہ، خودکشی، فطری یا قتل سے متعلق کسی بھی زاویہ پر کچھ بھی کہنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ "پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تفتیش سے قبل موت کی وجہ کا تعین کرنا قبل از وقت ہوگا۔"