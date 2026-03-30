جموں میں غرقاب دو لڑکوں کی لاشیں بازیاب، تیسرے کی تلاش جاری
پولیس ذرائع سے معلوم ہوا کہ غرقاب لڑکے پارک میں کھل رہے تھے اور بعد ازاں انہیں توی دریا میں اترتے دیکھا گیاتھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 30, 2026 at 7:17 PM IST
جموں:جموں کے نگروٹہ علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں توی دریا میں تین کمسن لڑکے غرقاب ہوئے۔ دو کی لاشیں کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد آج برآمد کر لی گئیں،جبکہ تیسرے کی تلاش جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تینوں لڑکے،جن کی عمریں پندرہ سے سولہ برس کے درمیان بتائی جا رہی ہیں،جگتی مہاجر کالونی کے رہائشی تھے۔ یہ لڑکے شام تقریباً ساڑھے چار بجے کالونی کے قریب ایک پارک میں کھیل رہے تھے کہ اچانک لاپتہ ہو گئے، اہلِ خانہ کی جانب سے تلاش کے باوجود جب لڑکوں کا کوئی سراغ نہ ملا تو انہوں نے پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اطلاع موصول ہوتے ہی پولیس ٹیم نے کارروائی شروع کی اور تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ لڑکے نگروٹہ کے نزدیک سینیك اسکول کے پاس توی دریا میں اتر اور تیز بہاؤ کی وجہ سے غرقاب ہوگئے۔
بعد ازاں بچاؤ ٹیموں کو فوری طور پر طلب کیا گیا جن میں این ڈی ایم ایف بھی شامل تھی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل کوششوں کے بعد دو لڑکوں کی لاشیں برآمد کر لی گئیں، جبکہ تیسرے کی تلاش کے لیے آپریشن تاحال جاری ہے۔ ادھر، پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کیس درج کر لیا ہے اور فی الحال تیسرے لڑکے کو بازیاب کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: