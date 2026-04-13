جموں کشمیر میں ڈی ڈی سیز کا مستقبل غیر یقینی، حکومت کی توجہ گرام سبھاؤں کے انعقاد پر مرکوز
جموں کشمیر میں ڈی ڈی سیز کی مدت ختم ہونے کے باوجود الیکشن منعقد نہیں کیا جا رہا ہے۔
Published : April 13, 2026 at 7:05 PM IST
سرینگر: حکومت نے دیہی علاقوں میں گرام سبھاؤں کے ذریعے ترقیاتی منصوبے تیار کرنے کا عمل شروع کیا ہے، تاہم ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلز (ڈی ڈی سی) کے لیے تاحال کوئی ورک پلان جسے عملہ جامہ پہنایا جا سکے یا ایسی کوئی بھی سمت متعین نہیں کی گئی ہے۔
جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ (Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989) کے تحت پنچایتوں کے اختیارات تو بلاک ڈیولپمنٹ افسران کو سونپے گئے ہیں، مگر ڈی ڈی سیز کے اختیارات کسی افسر کو نہیں دیے گئے ہیں، کیونکہ اس قانون میں اس کی واضح گنجائش نہیں۔ وہیں ترقیاتی کاموں کے لیے ہر پنچایت کو سالانہ 23 لاکھ روپے ملتے ہیں جبکہ ہر ڈی ڈی سی حلقے کو 73 لاکھ روپے کا بجٹ ملتا تھا۔ حکام کے مطابق 4,291 پنچایتوں میں گرام سبھا کے ذریعے منصوبہ سازی جاری ہے، مگر ڈی ڈی سی کے لیے ایسی کوئی مشق شروع نہیں ہوئی ہے۔
محکمہ دیہی ترقی کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ انہیں ابھی تک ڈی ڈی سیز سے متعلق کوئی واضح ہدایت نہیں ملی ہے اور انتخابات کے بغیر فنڈز جاری ہونے کا امکان بھی نہیں ہے۔ ادھر، دیہی ترقی و پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار کا کہنا ہے کہ "حکومت اس معاملے پر جلد فیصلہ کرے گی۔"
سابق ڈی ڈی سی اراکین اس غیر یقینی صورت حال پر نالاں ہیں۔ سابق ڈی ڈی سی، ہربخش سنگھ، نے حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس جمہوری ادارے کو مضبوط بنانے میں سنجیدہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منتخب کونسلز کے بغیر بجٹ میں ڈی ڈی سی کے لیے فنڈز مختص نہیں ہوں گے۔
ایک اور سابق ڈی ڈی سی چیئرپرسن سفینہ بیگ نے کہا کہ کونسلز نے ضلع کی سطح پر ترقیاتی فنڈز کے مؤثر استعمال کو یقینی بنایا تھا، اور ان کی عدم موجودگی میں منصوبہ سازی انتظامیہ کے ہاتھ میں واپس چلی جائے گی، جس سے عوامی شمولیت متاثر ہوگی۔
جموں کشمیر میں 20 ڈی ڈی سی کونسلز تھیں اور ہر ضلع میں 14 منتخب اراکین ہوتے تھے جن کی سربراہی ان ہی منتخب شدہ کونسلز میں سے ایک کرتا، جسے ڈی ڈی سی چیئرپرسن کہتے تھے۔ ان کی پانچ سالہ مدت فروری 2026 میں ختم ہو گئی۔ پہلے انتخابات دسمبر 2020 میں ہوئے تھے۔
ڈی ڈی سی نظام 16 اکتوبر 2020 کو منسٹری آف ہوم افئیرز کی طرف سے کی گئی ترمیم کے بعد وجود میں آیا۔ یہ ترمیم جموں کشمیر تنظیم نو قانون Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 کے تحت کی گئی تھی۔ اس ترمیم نے پرانے ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈز کی جگہ ڈسٹرکٹ پلاننگ کمیٹی کو متعارف کرایا، جس میں ایم ایل اے کو مدعو کیا جاتا ہے مگر اسے ووٹنگ یا پلان تبدیل کرنے کا اختیار نہیں۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں پنچایتوں کی مدت 9 جنوری 2024 کو ختم ہو گئی تھی۔ اس وقت پنچایتوں کے لیے ووٹر لسٹوں کی نظرثانی جاری ہے جو 27 اپریل تک مکمل ہوگی۔
