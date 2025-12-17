ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈی ڈی سی تلیل نے ایم ایل اے گریز سے استعفیٰ کا کیا مطالبہ، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے ہتک عزت کی دی دھمکی
بانڈی پورہ، جموں و کشمیر (اعجاز نازکی): ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ممبر تلیل اور بی جے پی حلقہ صدر گریز راجہ اعجاز خان نے منگل کے روز ایم ایل اے گریز اور سینئر نیشنل کانفرنس لیڈر نظیر احمد خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا استعفیٰ پیش کریں تاکہ ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کی بہتر ڈھنگ سے تفتیش کی جاسکے۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے اس ویڈیو کا حوالہ دیا، جس میں بڈگام سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ولی محمد ریشی نے مبینہ طور پر الزام عائد کیا ہے کہ متعلقہ ایم ایل اے نے 28 افراد سے بھاری رقومات حاصل کرکے انہیں نوکریاں دلانے کا جھانسہ دیا ہے۔
نظیر گریزی پر ڈیڑھ کروڑ روپیے ہڑپنے کے الزامات
راجہ اعجاز خان کا کہنا ہے کہ اول تو اس ویڈیو کو کئی ایک سیاسی اور سماجی کارکن شیئر کر چکے ہیں۔ جب کہ متعلقہ ایم ایل اے کے خلاف ماضی میں بھی اس طرح کے کئی ایک معاملے سامنے آچکے ہیں۔ انہوں نے 2016 میں اسی طرح کے ایک کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کشن گنگا پاور پروجیکٹ کے لیے حاصل کی گئی زمین کے معاوضے میں بھی اسی طرح کے الزامات سامنے آئے تھے۔ جب نظیر گریزی پر تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپیے ہڑپنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔
نظیر گریزی نے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی
راجہ اعجاز خان نے مزید کہا کہ اس معاملہ میں باضابطہ طور پر ایک کیس بھی درج ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نظیر گریزی ان سبھی لوگوں کو ڈرانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کی تائید کی اور جنہوں نے اسے شیئر کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عام لوگوں کو ڈرائے دھمکانے کے بجائے نظیر گریزی استعفیٰ پیش کر کے جانچ میں اپنا تعاون پیش کریں۔ تاکہ سچائی کا پتہ لگایا جاسکے۔