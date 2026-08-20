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ڈی سی او امت شرما نے رامبن کے برفیلے علاقوں میں مردم شماری 2027 کی تیاریوں کا جائزہ لیا
نوڈل افسر وایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رامبن، ورون جیت سنگھ چارک، ڈپٹی ڈائریکٹر مردم شماری،ڈی ایس ای او اور دیگرمتعلقہ افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔
Published : August 20, 2026 at 7:20 AM IST
رامبن ( نواز رونیال): ڈائریکٹر مردم شماری آپریشنز اور جموں و کشمیر و لداخ کے چیف پرنسپل مردم شماری افسر امیت شرما نے آج ضلع رامبن کے برف پوش علاقوں میں مردم شماری 2027 کے دوسرے مرحلے، یعنی 'آبادی کے شمار' کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔
اس سلسلے میں یہاں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع مردم شماری نوڈل افسر و ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رامبن ورون جیت سنگھ چاڑک، ڈپٹی ڈائریکٹر مردم شماری، ڈسٹرکٹ اسٹیٹسٹیکل اینڈ ایویلیوایشن آفیسر اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران برف پوش علاقوں میں آبادی کے شمار کی تیاریوں، مردم شماری عملے کی تربیت، خود شماری، مردم شماری بلاکس کی جیو ٹیگنگ اور حد بندی، نیز عوام میں مؤثر بیداری اور تشہیر کے اقدامات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔
اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیف پرنسپل مردم شماری افسرامیت شرما نے مردم شماری 2027 کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مردم شماری ایک اہم قومی مہم ہے، جس کے ذریعے قابلِ اعتماد آبادیاتی، سماجی اور معاشی اعداد و شمار حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ترقیاتی منصوبہ بندی، پالیسی سازی، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور عوامی خدمات کی مؤثر فراہمی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے مردم شماری کے عمل کو درست اور مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کے لیے تمام متعلقہ محکموں اور فریقین کے درمیان مربوط کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ عوام، بالخصوص برف پوش علاقوں کے رہائشیوں میں خود شماری اور آئندہ آبادی کے شمار کے حوالے سے وسیع پیمانے پر بیداری پیدا کی جائے۔
اجلاس کے دوران امیت شرما کو بتایا گیا کہ ضلعی افسران، مردم شماری افسران و حکام اور فیلڈ ٹرینرز کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، جب کہ چارج سطح پر سپروائزرز اور شمار کنندگان کی تربیت 20 اگست سے 29 اگست 2026 تک رجسٹرار جنرل آف انڈیا کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ مقررہ شیڈول کے مطابق مکمل کی جائے گی۔
چیف پرنسپل مردم شماری افسرنے برف پوش علاقوں میں خود شماری پر خصوصی زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ رجسٹرار جنرل آف انڈیا کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ معیاری طریقہ کار کے مطابق خود شماری کا عمل 17 اگست سے 31 اگست 2026 تک جاری رہے گا۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ مقامی میڈیا، اخبارات، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے خود شماری کے عمل کی وسیع پیمانے پر تشہیر یقینی بنائی جائے، تاکہ برف پوش علاقوں کے رہائشیوں کو واضح اور مستند معلومات فراہم ہوں اور انہیں کسی قسم کی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
انہوں نے مزید ہدایت دی کہ عوامی پیغامات ہندی، انگریزی اور مقامی زبانوں میں نشر کیے جائیں، جبکہ پنچایت اور وارڈ کی سطح پر فیلڈ عملے اور مقامی نمائندوں کی شمولیت سے بیداری سرگرمیاں بھی منعقد کی جائیں۔
متعلقہ افسران کو خود شماری کی پیش رفت اور زمینی سطح پر تیاریوں کی قریبی نگرانی، ممکنہ خامیوں کی بروقت نشاندہی اور فوری اصلاحی اقدامات کرنے کی بھی ہدایت دی گئی، تاکہ تمام مقررہ برف پوش علاقوں میں آبادی کے شمار کا عمل بلا رکاوٹ مکمل کیا جا سکے۔
اس سے قبل ضلع مردم شماری نوڈل افسر نے ایک تفصیلی پاورپوائنٹ پریزنٹیشن پیش کی، جس میں ضلع کا پروفائل، مکانات کی فہرست سازی کی صورت حال، برف پوش علاقوں میں آبادی کے شمار کی تیاریاں، تربیتی پیش رفت، خود شماری اور مردم شماری بلاکس کی جیو ٹیگنگ و حد بندی کی صورت حال کو اجاگر کیا گیا۔
پریزنٹیشن کے مطابق ضلع رامبن میں 88 برف پوش اور 86 غیر برف پوش دیہات ہیں۔ برف پوش علاقوں میں آبادی کے شمار کے دوران 2 لاکھ 27 ہزار 785 افراد کا احاطہ کرنے کا منصوبہ ہے، جس کے لیے 342 ہاؤس لسٹنگ بلاکس اور 388 مردم شماری بلاکس قائم کیے گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ریزرو سمیت 426 شمار کنندگان اور 78 سپروائزرز تعینات کیے جائیں گے۔اجلاس کو بتایا گیا کہ برف پوش علاقوں کے لیے چارج وار تیاریاں بانہال، کھڑی، پوگل پریستان، رامسو، رامبن، بٹوٹ، راج گڑھ اور گول میں مکمل کی جا رہی ہیں۔
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بعد ازاں ڈی سی او امیت شرما نے ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان اور ڈپٹی کمشنر ادھم پور منگا شیرپا کے ہمراہ میڈیا نمائندگان سے ملاقات کی اور جاری مردم شماری آپریشنز کے بارے میں انہیں بریفنگ دی۔ ڈی سی او نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ مقامی آبادی، بالخصوص برف پوش علاقوں کے رہائشیوں میں مردم شماری اور خود شماری کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے میں فعال کردار ادا کرے۔
دریں اثنا، ڈی سی او امیت شرما نے پوگل پریستان سے آئے ایک وفد سے بھی ملاقات کی۔ وفد نے ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے ضلع رامبن اور ملحقہ اضلاع کے بعض علاقوں میں عام طور پر بولی جانے والی 'پوگلی' زبان/بولی کو مردم شماری میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔امیت شرما نے مردم شماری 2027 کے کامیاب، شفاف اور جامع انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مردم شماری حکام، ضلع انتظامیہ، فیلڈ عملے اور مقامی اسٹیک ہولڈرز کے درمیان قریبی اور مربوط تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔