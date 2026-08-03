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شوپیان میں عوامی مقامات پر سی سی ٹی وی نصب کرنا لازمی قرار
ضلع مجسٹریٹ نے حکم نامہمیں تجارتی، تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ عوامی مقامات پر کیمرے نصب کرنے کو لازمی قرار دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 3, 2026 at 6:11 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : ضلع مجسٹریٹ شوپیان، شیشیر گپتا، نے بھارتیہ شہری تحفظ سنہتا (BNSS) کی دفعہ 163 کے تحت عوامی جان و مال کے تحفظ کے پیش نظر ایک حکمنامہ جاری کرتے ہوئے ضلع کے مختلف تجارتی، مالیاتی، تعلیمی اور عوامی مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کو لازمی قرار دیا ہے۔
حکم نامے کے مطابق بینکوں، اے ٹی ایمز، پٹرول پمپوں، زیورات کی دکانوں، شاپنگ کمپلیکس، ہوٹلوں، ریستورانوں، بازاروں، اسپتالوں، تعلیمی اداروں، مذہبی جگہوں سمیت دیگر اہم عوامی مقامات پر 14 دن کے اندر اندر معیاری سی سی ٹی وی نظام نصب کرنے کو کہا ہے۔
انتظامیہ نے ہدایت دی ہے کہ کیمرے داخلی و خارجی راستوں سمیت پارکنگ ایریا کی نگرانی کریں، سی سی ٹی وی نظام چوبیس گھنٹے فعال رہے، ریکارڈنگ کم از کم 30 دن تک محفوظ رکھی جائے اور ضرورت پڑنے پر فوٹیج پولیس یا ایگزیکٹو مجسٹریٹ کو فراہم کی جائے۔
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کے نفاذ کی مدت آٹھ ہفتے ہوگی، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھارتیہ شہری تحفظ سنہتا (BNSS) کی دفعہ 223 کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی سرینگر سمیت کولگام ضلع میں بھی عوامی مقامات پر سیکورٹی کے پیش نظر سی سی ٹی وی کی تنصیب کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔