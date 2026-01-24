ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شدید برفباری کے پیش نظر ڈی سی بارہمولہ نے ہنگامی ردعمل، بجلی کی بحالی اور طبی خدمات کا جائزہ لیا
ڈپٹی کمشنر نے ضلع کے ہائی ویز، بڑی سڑکوں اور اندرونی لنک روڈز پر برف صاف کرنے کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔
Published : January 24, 2026 at 9:01 AM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں شدید برف باری کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر بارہمولہ منگا شیرپا نے آج ہنگامی ردعمل کے اقدامات، برف صاف کرنے کے کاموں، بجلی کی بحالی کی کوششوں، اور طبی خدمات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ کا دورہ کیا۔
ڈپٹی کمشنر نے ڈیلینا-شیری لوئر جہلم 132 کے وی ٹرانسمیشن لائن کے ٹاور نمبر 142 کا موقعے پر معائنہ کیا جسے برف باری سے شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے متعلقہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسیوں کو ہدایت کی کہ وہ تباہ شدہ انفراسٹرکچر کو بحال کریں اور بجلی کی بلاتعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے لائن کو جلد از جلد آپریشنل کریں۔
بعد ازاں ڈی سی نے موجودہ موسمی حالات کے دوران صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کی دستیابی کا جائزہ لینے کے لیے بارہمولہ کے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) کا دورہ کیا۔ انہوں نے ہنگامی صورت حال کے لیے ادویات کے ذخیرہ، حرارتی انتظامات اور مریضوں کی دیکھ بھال کی خدمات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے مریضوں اور حاضرین کے ساتھ بات چیت بھی کی، سروس ڈیلیوری پر فیڈ بیک فیڈ بیک لیا اور ہسپتال کے حکام کو بلاتعطل طبی خدمات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔
ڈپٹی کمشنر نے ضلع کے مختلف حصوں بشمول ہائی ویز، بڑی سڑکوں اور اندرونی لنک روڈز میں برف صاف کرنے کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ رابطے کی جلد بحالی اور ٹریفک کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کریں۔
دریں اثنا، بارہمولہ میں برف صاف کرنے کا کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ قومی شاہراہوں اور تمام اہم سڑکوں کو ٹریفک کے لیے کلیئر کر دیا گیا ہے، جب کہ اندرونی سڑکوں پر جلد سے جلد مکمل رابطہ بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
ڈی سی نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ جاری برفباری کے دوران عوام کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے الرٹ، جوابدہ اور فعال رہیں۔
