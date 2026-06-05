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رامبن ڈی سی نے شری امرناتھ یاترا سے قبل جموں سری نگر قومی شاہراہ پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا

محمد الیاس خان نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور قومی شاہراہ سے وابستہ تمام ادارے باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔

رامبن ڈی سی نے شری امرناتھ یاترا سے قبل جموں سری نگر قومی شاہراہ پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا
رامبن ڈی سی نے شری امرناتھ یاترا سے قبل جموں سری نگر قومی شاہراہ پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا (Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 5, 2026 at 7:54 PM IST

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رامبن : (نواز رو نیال) رامبن کے ڈپٹی کمشنر محمد الیاس خان نے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) ارون گپتا اور قومی شاہراہ سے وابستہ متعلقہ حکام کے ہمراہ جموں-سرینگر قومی شاہراہ پر ناشری ٹنل سے بانہال کے نیو یوگا ٹنل تک جاری تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس دورے کا مقصد شری امرناتھ یاترا کے آغاز سے قبل شاہراہ پر جاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینا اور مسافروں کے لیے محفوظ، بہتر اور بلا تعطل آمدورفت کو یقینی بنانا تھا۔

معائنے کے دوران افسران نے قومی شاہراہ کے مختلف مقامات پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ تمام منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ یاتریوں اور عام عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

رامبن ڈی سی نے شری امرناتھ یاترا سے قبل جموں سری نگر قومی شاہراہ پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا (Video: ETV Bharat)

اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے کہا کہ پنتھال اور ڈگڈول کے درمیان تعمیر کی گئی 3.5 کلومیٹر طویل سرنگ اور میکرکوٹ سے رامسو تک قومی شاہراہ کا ایک اہم حصہ جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے نہ صرف سفری وقت میں نمایاں کمی آئے گی بلکہ ٹریفک کی روانی میں بھی خاطر خواہ بہتری آئے گی۔

انہوں نے مزید بتایا کہ رامبن سے بانہال تک قومی شاہراہ کے دیگر حصوں پر بھی تعمیراتی اور مرمتی کام تیزی سے جاری ہے۔ متعلقہ ایجنسیاں دن رات کام کر رہی ہیں تاکہ شری امرناتھ یاترا کے دوران یاتریوں اور دیگر مسافروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

محمد الیاس خان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور قومی شاہراہ سے وابستہ تمام ادارے باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ یاترا کے دوران ٹریفک کے نظام کو مؤثر انداز میں برقرار رکھا جا سکے اور مسافروں کو محفوظ، آرام دہ اور معیاری سفری سہولیات میسر آئیں۔

انہوں نے امید ظاہر کی کہ قومی شاہراہ پر جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے خطے میں رابطہ کاری مزید مستحکم ہوگی، معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور عام شہریوں کے ساتھ ساتھ شری امرناتھ یاترا کے زائرین کو بھی بہتر سفری سہولیات حاصل ہوں گی۔

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رامبن کے ڈپٹی کمشنر محمد الیاس خان
JAMMU SRINAGAR NATIONAL HIGHWAY

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