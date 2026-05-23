ڈی سی رامبن نے ضلع کے گول کے دھریان ٹاپ میں پہلے 'آئیرس فلاور بلوم فیسٹیول' کا افتتاح کیا
ڈپٹی کمشنر نےکہا کہ اس طرح کےفیسٹیول سیاحوں کو متوجہ کرنے اور مقامی لوگوں کےلیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔
Published : May 23, 2026 at 1:27 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دینے اور خطے کے قدرتی ورثے کو اجاگر کرنے کے ایک اہم اقدام کے تحت، سب ڈویژنل انتظامیہ گول نے ضلع انتظامیہ رامبن کی قیادت میں آج گول کے خوبصورت مقام دھیریان ٹاپ، تونگالی میں پہلے آئرس فلاور بلوم فیسٹیول کا انعقاد کیا۔
ڈپٹی کمشنر رامبن، محمد الیاس خان نے بطور مہمانِ خصوصی فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایس ڈی ایم گول امتیاز احمد، تحصیلدار گول ایس ہرجیت سنگھ، سول و پولیس انتظامیہ کے سینئر افسران، معزز شہری، مقامی فنکار، اسکولی بچے اور بڑی تعداد میں عوام موجود تھے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے ایس ڈی ایم گول اور منتظمین کو علاقے میں اپنی نوعیت کے پہلے فیسٹیول کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریب گول اور ملحقہ علاقوں کی بے پناہ سیاحتی صلاحیت اور بھرپور ثقافتی شناخت کی عکاس ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھلے ہوئے آئرس کے پھول انسان اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی اور ماحول کے تحفظ کے لیے اجتماعی ذمہ داری کی علامت ہیں۔
ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اس طرح کے فیسٹیول سیاحوں کو متوجہ کرنے اور مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ انہوں نے اسکولی بچوں اور مقامی لوک فنکاروں کی شاندار ثقافتی پرفارمنس کو بھی سراہا، جنہوں نے ضلع رامبن کی روایات اور ثقافت کو خوبصورتی سے پیش کیا۔
تقریب کی ایک بڑی کشش طلبہ کی جانب سے سماجی مسائل، خصوصاً منشیات کے ناسور کے خلاف پیش کیے گئے آگاہی ڈرامے اور ثقافتی پروگرام تھے۔ جموں و کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے معزز لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے شروع کی گئی 100 روزہ “نشہ مکت جموں و کشمیر” مہم کا حوالہ دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے نوجوانوں کو کھیلوں، ثقافتی سرگرمیوں اور سماجی تقریبات میں مصروف رکھنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ وہ منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رہیں۔
انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات فروشی میں ملوث عناصر کی نشاندہی میں انتظامیہ کا تعاون کریں، جبکہ خاندانوں اور سماج سے کہا کہ وہ نشے کے شکار افراد کی کونسلنگ اور بحالی میں مدد کریں۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایس ڈی ایم گول امتیاز احمد نے کہا کہ پہلے آئرس فلاور فیسٹیول کا مقصد گول سب ڈویژن کی سیاحتی صلاحیت، قدرتی حسن، مقامی ثقافت اور روایتی کھانوں کو فروغ دینا ہے۔
فیسٹیول کے مقام پر رنگا رنگ قدرتی آئرس پھولوں کے باغات، فوٹو پوائنٹس اور مقامی کھانوں و دستکاریوں کے اسٹالز خصوصی توجہ کا مرکز رہے۔ تقریب کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر نے مقامی فنکاروں، موسیقاروں، اسکولی بچوں اور عوام کا بھرپور شرکت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔