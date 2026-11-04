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ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا نے شار شالی پانپور میں میگا عوامی رابطہ و شکایات ازالہ کیمپ کی صدارت کی
کھریو کو تحصیل کا درجہ دینے، سڑک رابطوں، پانی، بجلی، زعفران کی کاشت اور ٹریفک نظام سمیت متعدد مسائل اجاگر
Published : November 4, 2026 at 4:57 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا نے آج شار شالی پانپور میں ایک میگا عوامی رابطہ و شکایات ازالہ کیمپ کی صدارت کی، جس کا مقصد مقامی لوگوں کو اپنی شکایات، ترقیاتی ضروریات اور عوامی خدمات کی فراہمی سے متعلق مسائل براہِ راست ضلعی انتظامیہ کے سامنے رکھنے کا موقع فراہم کرنا تھا۔
اس موقع پر ایس ایس پی اونتی پورہ ارشاد احمد راتھر، اے ڈی سی اونتی پورہ مشتاق احمد لون، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو شہباز احمد بودا کے علاوہ مختلف محکموں کے دیگر ضلعی اور محکمہ جاتی افسران بھی موجود تھے۔
عوامی رابطہ کیمپ کے دوران پانپور، شار شالی، کھریو اور ملحقہ علاقوں کے مقامی لوگوں اور عوامی نمائندوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر کے سامنے مختلف مسائل اور مطالبات پیش کیے۔ ان میں کھریو کو تحصیل کا درجہ دینے، بہتر سڑک رابطوں، انٹرنیٹ سہولیات، پینے کے صاف پانی، تعلیم، صحت کے بنیادی ڈھانچے، بلا تعطل بجلی کی فراہمی اور زعفران کی کاشت سے متعلق مسائل شامل تھے۔
اس موقع پر لوگوں نے پانپور مین چوک سے اسپتال روڈ تک ٹریفک جام کے بڑھتے ہوئے مسئلے کو بھی اجاگر کیا اور ٹریفک کی روانی بہتر بنانے اور گاڑیوں کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے پر زور دیا۔
ضلع ترقیاتی کمشنر نے لوگوں کی جانب سے پیش کیے گئے تمام مسائل اور مطالبات کو بغور سنا اور یقین دلایا کہ عوام کے تمام جائز مسائل اور مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔
انہوں نے موقع پر موجود افسران سے مختلف معاملات کے حوالے سے جواب طلب کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ اپنے اپنے محکموں کے تحت عوامی شکایات کے ازالے کے لیے پیش قدمی کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام محکمے آپسی تال میل کے ساتھ کام کریں تاکہ لوگوں کے مسائل کا بروقت حل اور ترقیاتی منصوبوں پر مؤثر عملدرآمد یقینی بنایا جا سکے۔
ڈی ڈی سی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ایسے عوامی رابطہ کیمپوں سے بھرپور استفادہ کریں اور مختلف سرکاری اسکیموں اور عوامی خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کیمپوں کا بنیادی مقصد حکومتی نظام کو عوام کی دہلیز تک پہنچانا اور شفاف، جوابدہ اور عوامی ضروریات کے مطابق خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔
انہوں نے لوگوں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ اپنی شکایات کے مؤثر ازالے اور ان پر پیش رفت سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔